|Завершено благоустройство дворов на улице Школьной в селе Туношна, которое стало возможным благодаря губернаторскому проекту «Решаем вместе. В его рамках на эти цели было выделено более миллиона рублей. В результате заасфальтировано 492 квадратных метра территории, обустроены стояночные места, установлен детский игровой комплекс и посажены деревья. Часть работ жители выполнили сами, например, покрасили заборы и сараи.
Кроме того, по проекту «Решаем вместе», который Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», проведено освещение и сделана обрезка деревьев в расположенном в Туношне парке. В 2018 году работы здесь будут продолжены. Запланирована асфальтировка дорожек.
А в деревне Ермолово в рамках проекта «Решаем вместе» приобрели и установили детскую площадку стоимостью 800 тысяч рублей.
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вчера, 13:00
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