​В Год экологии 10 образовательных учреждений Ярославской области получили экологическую международную премию «Зеленый флаг». Награждение прошло в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.



В числе победителей – гимназия №3, д/с №12 «Журавлик», школы №11 и 28 Ярославля, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ДОУ Тутаевского МР «Колосок», «Колокольчик», «Солнышко» и «Дюймовочка» и центр детского творчества «Созвездие». Стоит отметить, что школа №11, д/с №12 и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского награждены «Зелеными флагами» уже третий раз.



– Эти учреждения и организации – пример успешного социального партнерства в сфере экологического образования, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – В регионе проведено множество экологических образовательных проектов, таких как «Помочь может каждый», который стал базой для старта проекта «Экошколы/Зеленый флаг» в Ярославле. Особенно важно, что ЯГПУ им. К.Д. Ушинского − один из двух вузов России, успешно участвующих в проекте «Экошколы/Зеленый флаг».



«Зеленый флаг» − это не только престижная международная экологическая награда, но и возможность организовать коллектив образовательного учреждения на решение локальных экологических проблем. В этом году отмечается 15-летие этого проекта. В честь значимой даты в торжественном мероприятии в Санкт-Петербурге принял участие Ян Эриксен из Дании, который 25 лет назад вместе с тремя своими коллегами основал Международную организацию по экологическому образованию FEE, реализующую программу «Экошколы/Зеленый флаг» во всем мире.



Ян Эриксен отметил: он не ожидал, что программа станет настолько популярной в России, и высоко оценил успехи учреждений страны в сфере экологического образования и просвещения.