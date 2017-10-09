​В Ярославской области прошел всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». В течение месяца, со 2 сентября, генеральные уборки с активным участием общественности прошли более чем на 350 площадках региона, 250 из которых – особо охраняемые территории.



Первое место по числу участников у Ярославля: на субботники вышли более 10 тысяч горожан. Второе – у Ростова: более 4,5 тысячи участников. На третьем месте Рыбинск: 428 участников.



– Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» – одно из центральных событий Года экологии и особо охраняемых территорий, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Жители нашего региона активно присоединились к этой масштабной экологической акции. В течение месяца во всех муниципальных образованиях проходили мероприятия по уборке мусора и благоустройству парков и скверов. Этот субботник дал возможность не только улучшить экологическое состояние нашего региона, но и усилить формирование экологической культуры населения.



Организатором и координатором проведения всероссийского субботника «Зеленая Россия» в регионе выступил департамент охраны окружающей среды и природопользования. В Ярославле основными площадками проведения генеральной уборки стали парки «Нефтяник», на острове Даманском, Петропавловский, Павловская роща и другие любимые жителями места отдыха. В Угличском муниципальном районе ключевым мероприятием акции стала уборка Рыжечного бора, в Ростовском – берега озера Неро и парка в поселке Петровское. В Ярославском районе уборка прошла на территории парка на станции Лютово, который является памятником природы регионального значения.



Также мероприятия по благоустройству проведены в бывшем усадебном парке Сухово- Кобылина в селе Новинском, у памятника воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, в деревне Пограиха. В поселке Ивняки жители убрали территорию у часовни памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а в деревне Григорцево привели в порядок воинские захоронения моряков.



– В рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия», помимо мероприятий по уборке и благоустройству территорий, удалось организовать множество культурных и природоохранных мероприятий. Это позволило привлечь к экологической проблематике студентов, школьников и детей младшего возраста, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов.