|9 октября комиссия во главе с заместителем председателя Правительства региона Виталием Ткаченко проинспектировала улицы Ярославля, на которых завершаются ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».
Виталий Ткаченко совместно с руководством областного департамента транспорта, мэрии города, представителями СМИ и общественных организаций осмотрел улицу Терешковой, где подрядчиком выступает фирма ООО «КапиталСтрой», и улицу Наумова, работы на которой велись московским подрядчиком ООО «Экоград».
– Все объекты, отремонтированные по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», мы будем принимать комиссионно, с выездом службы заказчика, с приглашением генподрядчика, обязательно с участием общественников, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Губернатор дал поручение, что все замечания, которые возникали в процессе производства работ и при их приемке, должны быть учтены и устранены. Только после этого объект будет вводиться в эксплуатацию. В приоритете у нас не сроки, а качество.
Комиссия высказала несколько замечаний, которые будут устранены подрядчиками в течение одного-двух дней. Лабораторные исследования пройдены без нареканий.
– Обе улицы сегодня предъявлены подрядчиками к приемке. Агентство по муниципальному заказу мэрии Ярославля проведет сверку исполнительной и рабочей документации, – сообщил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. – В течение недели дороги будут приняты и введены в эксплуатацию.
На улице Наумова ранее высказанные общественными наблюдателями замечания, в том числе по толщине слоя асфальта, подрядчиком устранены.
– Мы стараемся контролировать ход производства работ на всех дорогах. Собираем информацию и передаем ее городским и областным властям, – рассказал региональный представитель Федерации автовладельцев России по Ярославской области Илья Арифулин. – В этом году сделано много дорог. Качество работ улучшается, пришли другие подрядчики, усилился контроль. Несколько участков было переделано, в том числе после наших обращений подрядчик устранил недочеты на улице Наумова. К работам по улице Терешковой у нас претензий на сегодняшний день нет.
Справка
«Безопасные и качественные дороги» – приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации, реализация которого будет осуществляться в период с 2017 по 2025 год. В его рамках планируется привести в нормативное состояние более 49,7 тысячи километров автодорог федерального, регионального и местного значения, а также объектов улично-дорожной сети в 38 городских агломерациях страны, в которых проживают свыше 19 миллионов человек.
Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» на проект Ярославской агломерации предполагается направить 1 миллиард 306 миллионов рублей. 625 миллионов из них – деньги федерального центра, 552 миллиона – областные, остальные – муниципальные. В состав агломерации кроме Ярославля, который является ее центром, вошли семь сельских поселений Ярославского района, Тутаев и поселок Константиновский. Работы проходят под жестким контролем со стороны Правительства области.
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