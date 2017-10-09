​Готовность коммунальных служб к уборке и содержанию дорог в Ярославле предстоящей зимой сегодня обсудили на оперативном совещании в Правительстве области. О ситуации губернатору Дмитрию Миронову доложил мэр областного центра Владимир Слепцов.

– В прошлом году зима была очень снежная. В ноябре из-за обильных снегопадов даже объявлялся режим повышенной готовности. И, к сожалению, не всегда дорожники успешно справлялись со стихией, – отметил Дмитрий Миронов. – Город должен быть обеспечен техникой и реагентами. На работу никто не должен опаздывать из-за нерасчищенных дорог.

Подготовка к зимнему сезону сегодня под пристальным контролем мэрии Ярославля. С генподрядчиком – ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17» – заключены муниципальные контракты на уборку города общей стоимостью 477 миллионов рублей.

Работу по зимнему содержанию дорог в городе организуют в круглосуточном режиме. В первую очередь мероприятия будут проводиться на объектах улично-дорожной сети с высокой интенсивностью движения и с регулярным транспортным сообщением.

Владимир Слепцов отметил, что специализированной техники у Ярославля достаточно – 210 единиц. Дмитрий Миронов поручил в экстренных ситуациях оказывать помощь городу путем привлечения областных дорожных служб. Штат дворников обслуживающих организаций регионального центра укомплектован.

– Для содержания городских дорог уже заготовлено две тысячи тонн мраморной крошки для тротуаров и 3,5 тысячи тонн песка для обработки спусков и подъемов окружных дорог, – сообщил Владимир Слепцов. – Поставил задачу в Ярославле обрабатывать дорогу только соляным раствором и крошкой, а также специальным реагентом, действующим в сильные морозы.

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