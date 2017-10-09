|Готовность коммунальных служб к уборке и содержанию дорог в Ярославле предстоящей зимой сегодня обсудили на оперативном совещании в Правительстве области. О ситуации губернатору Дмитрию Миронову доложил мэр областного центра Владимир Слепцов.
– В прошлом году зима была очень снежная. В ноябре из-за обильных снегопадов даже объявлялся режим повышенной готовности. И, к сожалению, не всегда дорожники успешно справлялись со стихией, – отметил Дмитрий Миронов. – Город должен быть обеспечен техникой и реагентами. На работу никто не должен опаздывать из-за нерасчищенных дорог.
Подготовка к зимнему сезону сегодня под пристальным контролем мэрии Ярославля. С генподрядчиком – ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №17» – заключены муниципальные контракты на уборку города общей стоимостью 477 миллионов рублей.
Работу по зимнему содержанию дорог в городе организуют в круглосуточном режиме. В первую очередь мероприятия будут проводиться на объектах улично-дорожной сети с высокой интенсивностью движения и с регулярным транспортным сообщением.
Владимир Слепцов отметил, что специализированной техники у Ярославля достаточно – 210 единиц. Дмитрий Миронов поручил в экстренных ситуациях оказывать помощь городу путем привлечения областных дорожных служб. Штат дворников обслуживающих организаций регионального центра укомплектован.
– Для содержания городских дорог уже заготовлено две тысячи тонн мраморной крошки для тротуаров и 3,5 тысячи тонн песка для обработки спусков и подъемов окружных дорог, – сообщил Владимир Слепцов. – Поставил задачу в Ярославле обрабатывать дорогу только соляным раствором и крошкой, а также специальным реагентом, действующим в сильные морозы.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 16:45
20 просмотров
2017.10.09 Дмитрий Миронов взял под контроль работу управляющей компании Кировского района Ярославля2017.10.09 Дмитрий Миронов: «Прямая обязанность всех коммунальных служб – обеспечить жителей светом и теплом»2017.10.09 Приемка объектов федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» ведется при участии общественности2017.10.09 Более 20 тысяч жителей региона приняли участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»2017.10.09 10 образовательных учреждений региона получили престижную экологическую международную награду «Зеленый флаг»