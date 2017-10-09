​Прохождение отопительного периода стало одной из главных тем оперативного совещания, которое губернатор Дмитрий Миронов провел в Правительстве Ярославской области 9 октября. Глава региона подчеркнул: в осенне-зимний период крайне важно обеспечить бесперебойную работу всех служб.



– В целом подключение к отоплению идет в плановом режиме. В настоящее время тепло уже поступило во все объекты соцсферы, практически полностью охвачен жилой сектор, – сказал Дмитрий Миронов. – Но проблемы все-таки есть. Сегодня с утра из-за повреждений в отопительной системе без тепла остался дом в Тутаеве. Также из-за незавершенных работ по капремонту отопления нет в отдельных домах поселков Волга и Борок Некоузского района. Для нас это сигнал. Нам очень важно, чтобы в квартирах всех жителей нашей области было тепло.



Губернатор поручил заместителю председателя Правительства Виталию Ткаченко, курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства, взять эти случаи на особый контроль.



Виталий Ткаченко сообщил, что все работы на объектах систем теплоснабжения домов №31 в Борке и №34 на улице Ленина в Волге завершены. В настоящее время идет процесс пусконаладки. Тепло в квартиры поступит уже завтра.



Заместитель председателя Правительства доложил: в настоящее время мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов практически завершены. Степень готовности объектов жилищного фонда, котельных и водопроводных сетей составляет 100%, тепловых и канализационных сетей – 99,8 и 99,9% соответственно. Запущены все 608 котельных, обеспечивающих теплом соцсферу и жилые дома.



Все социальные объекты подключены к теплу. В жилищный фонд тепло поступает в соответствии с графиками, по состоянию на конец предыдущей рабочей недели он подключен на 99,9%. В числе первых приступили к теплоснабжению и полностью подключились к отоплению Любимский, Борисоглебский, Брейтовский и Первомайский районы. Полное подключение к теплу объектов жилищного фонда обеспечено в 19 муниципальных образованиях: в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Мышкинском, Некрасовском, Первомайском, Переславском, Пошехонском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском и Ярославском районах.



По словам Виталия Ткаченко, все муниципальные районы и службы в этом году при подготовке к отопительному периоду сработали более оперативно, чем в прошлом. Средняя продолжительность пуска тепла сокращена почти в два раза – с 7 до 4 дней.



Для бесперебойного прохождения сезона сформировано 228 ремонтных бригад общей численностью 1770 человек. К работе готово 810 единиц техники. Запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ приводится к нормативным значениям.



Кроме того, в муниципальных образованиях области в круглосуточном режиме начали работу горячие линии по вопросам пуска тепла и прохождения отопительного периода.



Завершающим этапом подготовки муниципальных образований к отопительному сезону будет проверка представителями Ростехнадзора районов и городских округов и выдача паспортов готовности.



Глава региона напомнил, что паспорта готовности теплоснабжающие и теплосетевые организации должны получить до 1 ноября, а муниципальные районы – до 15 ноября.



– Судя по информации, которую мы получаем, в том числе через соцсети, некоторые организации отнеслись к этому процессу халатно. Обращаю внимание, что это недопустимо, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Виновные будут привлечены к ответственности. Хочу, чтобы все поняли: в домах должно быть тепло и светло. Это прямая обязанность коммунальных служб области.