​9 октября губернатор Дмитрий Миронов оценил качество проведения капитального ремонта в двух многоквартирных домах Ярославля.

Первым комиссия, которую возглавил глава региона, посетила строение в Первомайском переулке, 3в, где проживают около 100 человек.

– Невооруженным глазом видно, что объект проблемный, – отметил Дмитрий Миронов. – Крыша частично раскрыта. Гидроизоляция выполнена с нарушением технологий. Знаю, что в конце сентября одну из квартир уже затапливало. Ситуацию усугубляет и то, что дом относится к объектам культурного наследия и входит в ансамбль Казанского женского монастыря. Здесь мы видим откровенно недобросовестную работу. Иными словами, полную бесхозяйственность. Более того, выполнена только треть работ. И это при стоимости контракта в 3,5 миллиона рублей. Мы помним негативный пример прошлых лет, когда жильцы вынуждены были уходить в зиму с раскрытыми кровлями. Такого больше не должно повториться.

Не в лучшем состоянии находятся  подъезды данного дома, в которых видны следы многочисленных протечек. Дмитрий Миронов дал поручение связаться управдомом Кировского района и в течение недели привести все в надлежащее состояние. Результат обещал проверить лично. Капитальный ремонт кровли губернатор также взял под личный контроль и потребовал в оперативном режиме докладывать ему о ситуации.

Следующим глава региона посетил дом №14а на улице Городской вал. Здесь ситуация принципиально иная. Подрядчик – ООО «Дельта Констракш» – качественно и в срок отремонтировал плоскую крышу. Рабочие сняли старое покрытие и цементно-песчаную стяжку, заменили фановые стояки над перекрытием, демонтировали колпаки вентиляционных шахт. Кроме того, приведен в порядок выход на крышу, установлена металлическая дверь с запорами. В приемке работ вместе со специалистами  Фонда капремонта, представителями органов местного самоуправления, принимали участие местные жители.

Согласно нормативам прослужить новая крыша должна не менее 15 лет, из них 5 лет будет находиться на гарантии. Стоимость работ – 1,5 миллиона рублей.

– Вот пример хорошей работы, – сказал Дмитрий Миронов. – Когда и технология соблюдается, и контракт выполняется в срок, а главное – качественно. Именно такие бригады и должны работать в нашем регионе.

После осмотра крыши губернатор пообщался с  местными жителями. Жильцы пожаловались главе региона на неудовлетворительную работу компании, обслуживающей дом – Управдом Кировского района. По их словам, из-за проблем с «воздушными пробками» в стояках, в отдельных квартирах до сих пор нет отопления, в подъездах также есть протечки. Дмитрий Миронов поручил заместителю председателя Правительства Виталию Ткаченко проверить все жалобы, и если факты неисполнения обязанностей со стороны Управляющей компании подтвердятся, то принять необходимые меры, вплоть до отзыва лицензии организации.  

Завершая объезд, губернатор напомнил о необходимости регулярного проведения подобных рейдов.

– Все работы должны быть завершены до 15 декабря, – сообщил руководитель регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Эдуард Потапов. – В этом году работы по капремонту завершены уже на 220 объектах. Ремонтировали в основном фасады и кровли. Около 50 процентов работ на объектах находятся в стадии завершения.

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