​В Правительстве Ярославской области 9 октября состоялась рабочая встреча с официальной делегацией муниципального района Вальдек-Франкенберг, входящего в федеральную землю Гессен.



– Можно прочитать сотни книг и посмотреть десятки фильмов о стране, но ничто не заменит настоящего общения, – отметил на встрече руководитель аппарата губернатора Ярославской области Кирилл Сорокин. – Поэтому так важно развивать те проекты между нашими странами, которые связаны с обменными программами между российской и немецкой молодежью.



Дружественные связи Ярославской области и земли Гессен развиваются с конца 80-х годов прошлого века. Сейчас совместные проекты реализуются в туризме, сельском хозяйстве и энергетике.



Особые отношения связывают два национальных парка – Плещеево озеро и Келлервальд-Эдерзе. Специалисты обмениваются опытом по сохранению редких видов растений и животных, проведению водоохранных мероприятий.



Ставка делается и на изучение немецкого опыта по привлечению инвестиций для развития курортного и оздоровительного туризма, а также на организацию детских экологических лагерей.



– Нам бы хотелось, чтобы немецкие и российские школьники и молодежь чаще общались, учились понимать друг друга и уважать культуру и традиции разных стран, – сказал руководитель немецкой делегации, администратор муниципального района господин Р. Кубату. – Это особенно важно для нас сейчас, когда Германия столкнулась с потоком беженцев из Сирии. Мы имеем немало проблем с их интеграцией в европейское пространство.