​В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в трех учреждениях образования в Ростовском районе отремонтированы спортивные залы. Работы проведены в Семибратовской школе и двух ростовских школах – №4 и 2. Новое спортивное оборудование закуплено для детского сада №17.



– Участие в губернаторском проекте «Решаем вместе» позволяет улучшить качество школьного и дошкольного образования, – выразил уверенность глава Ростовского района Алексей Константинов. – Только в школе №4 получают знания более 1200 человек, учебная нагрузка на детей, даже самых маленьких, достаточно высока, поэтому особенно важно обеспечить им качественную физическую подготовку, сохранить здоровье.



В школе №4 проведены комплексные работы. Выровнены, оштукатурены и покрашены потолки и стены спортзала, пол выложен спортивной паркетной доской, заменены двери и защитные ограждения батарей. Стоимость ремонтных работ составила 1 миллион 244 тысячи рублей.



Довольны результатом и родители учеников, и коллектив ростовской школы №2, которые дружно проголосовали за включение в программу «Решаем вместе».



– Губернаторский проект позволил провести качественный ремонт спортивного зала, – рассказала директор школы №2 Елена Буянова. – Отремонтированы внутренние помещения, эвакуационные пути, детские раздевалки, тренерские, сам спортивный зал, а также система вентиляции. Кроме того, утеплены чердачные перекрытия, отремонтирован фасад.



Всего в Ростовском районе в программу «Решаем вместе» по направлению «Образование» вошло 5 объектов – также пищеблок одной из местных школ. Сумма финансирования – более 3,6 миллиона рублей.



Кроме того, в рамках программы на территории двух населенных пунктов – в селе Дмитриановском и поселке Ишня – обустроены универсальные спортивные площадки.



Всего в районе в губернаторский проект «Решаем вместе», который Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия», вошло 32 объекта на общую сумму 40 миллионов рублей.