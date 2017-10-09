​До конца декабря в регионе планируется обеспечить жилыми помещениями порядка 150 детей-сирот. Всего в 2017 году этой категории граждан будет предоставлено более 270 квартир. Уже проведены торги и заключены государственные контракты на общую сумму 137 миллионов рублей. Кроме того, доработана документация на 258 миллионов рублей.



– Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – одно из важных направлений деятельности Правительства Ярославской области. Ежегодно список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, пополняется в среднем на 80 граждан, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – На обеспечение жилыми помещениями данной категории граждан в 2017 году запланированы бюджетные ассигнования в размере 395 миллионов рублей, в том числе 35 миллионов – из средств федерального бюджета.



Также в Ярославской области усилена работа по контролю за целевым использованием квартир, предоставленных детям-сиротам. С начала года сотрудники департамента имущественных и земельных отношений провели более 200 проверок. Наиболее распространенным нарушением является задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.



– Такие проверки проводятся регулярно во всех муниципальных районах региона, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Всего в Ярославской области насчитывается порядка тысячи помещений, предоставленных детям-сиротам. По результатам проверок проводим претензионную работу и направляем информацию в департамент образования Ярославской области, для того чтобы ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана поддержка.