​10 октября глава региона Дмитрий Миронов в своем кабинете провел встречу с исполняющей обязанности ректора Ярославской государственной сельскохозяйственной академии Светланой Гусар.



– Рад поздравить вас сразу с несколькими датами, которые мы отметили буквально на днях: 40-летием основания возглавляемой вами Ярославской государственной сельхозакадемии и Днем работника сельского хозяйства, – сказал Дмитрий Миронов, приветствуя Светлану Гусар. – Сегодня грамотные специалисты аграрной сферы, безусловно, востребованы. Только что закончилась агропромышленная выставка «Золотая осень». Оттуда мы привезли 19 инвестиционных соглашений на общую сумму 11 миллиардов рублей. У нас впереди интересная работа по их реализации. Создаются новые производства, дополнительные рабочие места, на которых будут востребованы талант и умения обучаемых вами специалистов.



Агропромышленный комплекс – один из локомотивов экономики Ярославской области. Поэтому задача обеспечения этой отрасли профессиональными кадрами, как отметил Дмитрий Миронов, сегодня приобретает особое значение. Глава региона подчеркнул: важно не только дать ребятам профессиональные навыки, но и научить их любить землю, быть рачительными хозяевами.



Светлана Гусар поблагодарила Дмитрия Миронова за поздравления.



– Основной вектор развития учебного заведения – практикоориентированность и сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями региона, – сообщила она. – Мы поддерживаем приоритетные направления, по которым развивается АПК Ярославской области, и хотим включиться в сырный, картофельный кластеры и развивающийся кластер аквабиокультуры. В системе дополнительного профобразования намерены сделать акцент на агротуризм, ветеринарную медицину, производство органической продукции.



Светлана Гусар рассказала о перспективах создания в Михайловском федерального центра органического сельского хозяйства при поддержке немецких партнеров. Дмитрий Миронов поддержал данную инициативу. Сегодня Ярославская область – крупнейший в стране производитель органических продуктов. На агровыставке «Золотая осень – 2017» в Москве успехи ярославских товаропроизводителей и качество товаров высоко оценил председатель Правительства России Дмитрий Медведев.



Благодаря поддержке Правительства области у сельскохозяйственной академии появился попечительский совет, который оказывает ей серьезную помощь. Учебному заведению вручены три денежных сертификата на оборудование учебных классов и лаборатории. В ремонт здания, которое введено в эксплуатацию в 1964 году, будет вложено полтора миллиона рублей.



На сегодняшний день академия является единственным вузом в Ярославской области по подготовке специалистов сельскохозяйственного профиля. Здесь обучаются более полутора тысяч студентов и аспирантов по 20 образовательным программам высшего образования. Подготовку осуществляют высококвалифицированные научно-педагогические работники.



В 1977 году первые студенты Ярославского филиала Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, с которого начиналась ЯГСХА, адресовали письмо – наказ студентам 2017 года. Капсулу заложили в стену у входа в главный корпус академии. В год 40-летия учебного заведения она была вскрыта. В продолжение традиции послание подготовили и заложили и нынешние студенты. Оно будет прочитано через 28 лет, в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.