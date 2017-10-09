​11 – 12 октября в Ярославле впервые можно будет увидеть Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA, тур которого по стране стартовал в сентябре. В официальной церемонии принял участие Президент России Владимир Путин.



В течение двух дней легендарный трофей будет выставлен в торговом центре «Аура», где сфотографироваться с ним смогут все желающие.



– Решение выставить кубок в торговом центре было принято прежде всего затем, чтобы избежать погодных рисков, – рассказал первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Костин. – Это позитивное мероприятие. Ярославская область становится частью единой команды, которая будет болеть за Россию на чемпионате мира в следующем году. 32 сборные поборются за этот легендарный трофей, и мы надеемся, что он достанется россиянам.



Несмотря на то, что Ярославль не стал городом – организатором ЧМ-2018 в России, в нем проходят работы по подготовке мирового форума. Так, за счет средств федерального бюджета в настоящее время идет реконструкция двух стадионов – «Славнефть» и «Шинник». А визит кубка, по мнению первого заместителя председателя регионального Правительства, будет способствовать популяризации футбола в Ярославской области и окажет положительное влияние на развитие туризма.



– К туру Кубка Чемпионата мира по футболу приковано внимание всей планеты, мероприятие будет освещаться в мировых СМИ, – отметил Виктор Костин. – Мы сможем показать всему миру, насколько прекрасен наш город. Легендарный спортивный трофей сродни культурному наследию. Люди увидят историческое величие, вершину, которой можно достичь. Для детей это точка принятия решения о занятии футболом, стимул добиться успеха на этом поприще. Тем более что у нас в регионе сегодня много делается в направлении развития данного вида спорта. За этот год только по программе «Газпром – детям» построено и введено 20 стадионов. В центре Ярославля строится запасное поле, также завершаются работы по укладке футбольного газона по стандартам FIFA в Щедрине.



В ТЦ «Аура» Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA будет находиться в атриуме на минус 1-м этаже. Трофей можно увидеть: 11 октября – с 12 до 22 часов, 12 октября – с 10 до 19 часов. Доступ в шатер с кубком в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям. Их все желающие могут заранее получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта: https://www.coca-cola.ru/football (список точек, где можно получить приглашения, также доступен на сайте).



Гости мероприятия смогут принять участие в развлекательной программе и зарядиться атмосферой футбольного праздника. В составе делегации, сопровождающей кубок, в Ярославль прибудут представители компании – организатора тура, а также посол Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018, известный в прошлом игрок российской национальной сборной Дмитрий Булыкин.



Справка



Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA – это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 килограмма и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде официальный кубок существует с 1974 года.



В соответствии с правилами FIFA прикасаться к официальному кубку могут только победители турнира и главы государств. Кроме того, оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны – победителя турнира получает взамен Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA.



Нынешний тур кубка, стартовавший 9 сентября в Москве, станет самым длинным национальным туром в истории этого проекта. За 123 дня он посетит 24 российских города, от Калининграда до Владивостока, преодолеет свыше 27 тысяч километров и сменит 11 часовых поясов. Легендарный трофей проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина. C января по май 2018 года официальный кубок также отправится в международное турне, в ходе которого посетит более 50 стран на 6 континентах.