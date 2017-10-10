​Промежуточные итоги реализации губернаторской программы «Решаем вместе» обсудили сегодня в Правительстве области. Совещание провел глава региона Дмитрий Миронов. Он подчеркнул: все выделенные на реализацию программы средства должны быть потрачены с умом, направлены на действительно важные для населения объекты.



– Проект «Решаем вместе» позволил наладить конструктивный и, что важнее, доверительный диалог населения с властью, направить средства на решение актуальных проблем жителей региона, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Напомню, на финансирование программы выделены значительные средства – около 650 миллионов рублей. Важно, чтобы люди увидели, что все они потрачены по назначению.



Как сообщил заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Илья Баланин, на данный момент из 504 объектов, вошедших в программу, 394 уже завершены. Это составляет 79% от плана. На 108 работы еще идут. При этом в Любимском и Мышкинском районах доля выполненных работ более 90%.



Однако к двум объектам – оба находятся в Ярославле – строители еще не приступили. Речь идет о парке 50-летия ВЛКСМ и участке бульвара на проспекте Ленина от улицы Свободы до Республиканской. Дмитрий Миронов потребовал от руководства города объяснений.



Как доложил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов, причина в проблемах с проектно-сметной документацией. В обоих случаях проекты потребовали серьезных изменений.



Также Дмитрий Миронов отметил важность контроля за качеством работ, подчеркнув, что расчет на инициативность граждан при реализации проекта себя полностью оправдал. Люди активно следят за обустройством дворов, мест отдыха, строительством спортивных площадок, ремонтом домов культуры. Так, много нареканий к подрядчикам в Переславском районе. В частности, плохо выполнены элементы на детской спортивной площадке в селе Купанском, неудовлетворительно сделана отмостка школы в селе Дмитриевском.



Глава района Владимир Денисюк заверил: работы, связанные с фундаментом школы, еще не приняты. Все замечания будут озвучены подрядчику. Что касается спортплощадки, то организация, которая выполняла ее установку, уже заказала новые детали и скоро произведет замену.



В завершение встречи глава региона отметил: положительная оценка программы от жителей – лучшее подтверждение правильности выбранного пути.



– Подводя итоги сегодняшнего заседания, хочу отметить, что за прошедшие восемь месяцев в рамках реализации проекта «Решаем вместе» удалось сделать многое. Достаточно сравнить, какими были еще недавно многие дворы, парки и как преобразились они сейчас, – сказал Дмитрий Миронов. – Именно поэтому принято решение и в следующем году продолжить реализацию проекта «Решаем вместе». Начать подготовительную работу, как на уровне Правительства, так и на уровне муниципальных образований, необходимо уже сейчас. Более тщательно, считаю, необходимо подходить к процессу подготовки, составлению и изучению проектно-сметной документации. Ситуаций, когда в работу принимаются устаревшие или просто непроработанные проекты, быть не должно.



Итоговое заседание межфункциональной комиссии по реализации проекта «Решаем вместе» пройдет в декабре. Губернатор подчеркнул: к этому времени на всех объектах работы должны быть завершены, и особое внимание необходимо уделить качеству.



– Ни одно обращение жителей, ни одна жалоба не должны остаться без внимания. Мы работаем для людей – важно не забывать об этом, – заключил Дмитрий Миронов.