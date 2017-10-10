​С 11 по 15 октября в КСК «Вознесенский» пройдет всероссийский турнир по боксу среди мужчин и юниоров «Кубок губернатора Ярославской области». Мероприятие проводится при поддержке Дмитрия Миронова.



Участники соревнований – сборные команды городов Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, всего порядка 100 человек.



– Турнир будет очень интересен и тем, что на него приедут почетные гости, – рассказал советник председателя Правительства Ярославской области по спорту, мастер спорта по боксу, чемпион мира по версии IBBF Денис Рехин. – Это чемпион мира по версии WBO в среднем весе, мастер спорта России международного класса по боксу Дмитрий Пирог и российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, Александр Поветкин. Они пообщаются с юными спортсменами и проведут для них автограф-сессию.



Денис Рехин отметил, что этот турнир является своеобразной ступенью в спорт высших достижений. Боксеры могут выйти на 3 – 4 боя, отточить мастерство и повысить свой уровень. На следующий год состязаниям будет присвоен класс «А», что даст участникам возможность выполнить норматив «Мастер спорта».



– Мы бы хотели, чтобы жители города пришли и поболели за наших ребят, за нашу ярославскую команду, – добавил Денис Рехин. – Уверен, что всероссийские соревнования по боксу «Кубок губернатора Ярославской области» займут достойное место среди мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и этого вида спорта в нашем регионе.



Организаторами соревнований выступают Федерация бокса России, департамент по физической культуре и спорту Ярославской области, управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области».



Торжественное открытие соревнований состоится 12 октября в 17.00.