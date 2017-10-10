​17 октября в КЗЦ пройдет День промышленности Ярославской области. В мероприятии, организованном Правительством региона, примут участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского экспортного центра, Фонда развития промышленности, АНО «Агентство по технологическому развитию», областной Думы, Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, промышленных предприятий. Приглашены представители министерств промышленности регионов ЦФО, ГК «Ростех», инновационного центра «Сколково».



– Мероприятие проводится в седьмой раз, и за это время сложилась хорошая традиция чествования предприятий, являющихся основой экономики нашего региона, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – При этом мы постарались сделать День промышленности максимально полезным для отраслевого сообщества, площадкой для обмена опытом и развития сотрудничества. В этом году деловая программа форума весьма насыщенна и носит прикладной характер в рамках сегодняшней экономической повестки. Основными темами обсуждения станут развитие Национальной технологической инициативы, межрегиональных кооперационных связей, а также диверсификация оборонно-промышленного комплекса РФ.



Участники мероприятия на стратегических сессиях обсудят программу НТИ в Ярославской области, инновационную деятельность региона – лучшие практики и инструменты, развитие производственной кооперации и перспективы расширения межрегиональной кооперации в России. Кроме того, будут рассмотрены программа конверсии предприятий ВПК, перспективы малой авиации, реализация пилотного проекта «Умный город». Темами дискуссий на круглых столах станут вопросы развития экспортного потенциала предприятий и меры государственной поддержки бизнеса. Кроме того, впервые в формате Дня промышленности предусмотрена консультационная площадка, где ярославские промышленники смогут получить ответы на актуальные вопросы от институтов развития инвестиционного блока Правительства области и контролирующих органов.



Отдельным пунктом программы мероприятия станет межрегиональная научно-промышленная выставка «Промышленность. Инновации. Современные технологии». В ее рамках будет презентовано более 100 ведущих предприятий Ярославской области. Тематика экспозиций отражает актуальные тенденции в региональной экономике: «Кадры и наука для промышленности», «Рынки НТИ в Ярославской области», «Инновационные стартапы» и другие.



Кроме того, запланирована церемония награждения лучших промышленных предприятий региона. Будут подписаны соглашения между Фондом развития промышленности России и Фондом развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области, между Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны РФ и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.