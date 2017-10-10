​Минстрой России опубликовал рейтинг органов госжилнадзора регионов страны. По итогам работы за первое полугодие 2017 года департамент государственного жилищного надзора Ярославской области занял 11-е место среди 85 субъектов Российской Федерации, поднявшись за полгода на восемь позиций.



В числе ключевых критериев оценки – минимальная доля предписаний, отмененных судом, доля проверок, проведенных в установленный срок, информационная открытость. Наиболее весомым показателем качества работы органов госжилнадзора остается количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных подконтрольным субъектам в связи с выявленными нарушениями.



– Органы государственного жилищного надзора – главные защитники прав собственников жилья, – сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. – Именно этот фактор работы инспекций мы считаем принципиально значимым, поэтому в критерии рейтингования включили максимальный перечень полномочий. Субъекты, жилищные инспекции которых заняли первые места, будут награждены благодарственными письмами Минстроя России, а главам регионов, органы государственного жилищного надзора которых заняли пять последних мест в рейтинге, будет направлено предложение о кадровых изменениях в этих органах.



Кроме того, в целях обмена опытом для жилищных инспекторов тех субъектов РФ, которые заняли более низкие позиции в рейтинге, в плановом порядке будут организованы визиты в регионы с лидирующими позициями госжилинспекций. По мнению Андрея Чибиса, одними из приоритетов работы надзорных органов являются информационная открытость и результативность решения проблем граждан.



– Помимо основной контрольно-надзорной деятельности наш департамент ведет большую информационно-просветительскую работу, – отметила директор департамента госжилнадзора – главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. – Проводятся форумы, встречи с жителями региона, созданы официальные группы департамента в социальных сетях, где мы оперативно даем компетентные ответы. Все это, безусловно, повлияло на рост рейтинга департамента. Вместе с тем главная цель его деятельности – защита законных прав граждан в сфере жилищного законодательства.