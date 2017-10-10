​За неделю работы интерактивного портала «Решаем вместе» поступило более 300 обращений от граждан. Около 100 из них рассмотрены и уже находятся в работе.



Интерактивный портал «Решаем вместе» – это дополнение одноименного губернаторского проекта инициативного бюджетирования. Интернет-ресурс является инструментом взаимодействия между жителями Ярославской области и органами власти.



О первых результатах работы ресурса сегодня рассказал директор регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов.



– На портале зарегистрировались более 400 человек. По 10 обращениям профильными органами власти уже даны ответы, – сообщил Михаил Городилов. – Сегодня «Решаем вместе» работает в тестовом режиме: ресурс доступен только жителям Ярославля. Призываем горожан быть активными, но не забывать, что сейчас рассматриваются только сообщения, касающиеся областного центра и в рамках указанных на портале категорий. Ответ должен поступить в срок до 10 рабочих дней.



В мэрии Ярославля сообщили, что уже отреагировали на ряд сигналов, поступивших через портал. В частности, на улице Советской восстановлено асфальтовое покрытие, разрушенное при ремонте теплотрассы. В целом больше всего сообщений поступает по категориям «Автомобильные дороги», «Дом. ЖКХ» и «Двор. Придомовые территории».



– 15 обращений касаются несвоевременной уборки контейнерных площадок, в основном в Дзержинском районе. Мы делаем вывод о том, что необходимо усилить работу в этом направлении, – отметила начальник управления делопроизводства мэрии Ярославля Лилия Корнакова. – Также 15 человек обратили внимание на плохую уборку дворовых территорий.



Раз в две недели заместитель председателя Правительства Екатерина Троицкая будет докладывать о результатах работы интерактивного портала «Решаем вместе» членам Правительства области.



С 2018 года этот интернет-ресурс будет доступен во всех муниципальных районах и городских округах. Список категорий, по которым можно написать обращение, предложение или благодарность, со временем расширится.