​До конца года в Ярославском районе голубое топливо придет в село Григорьевское, также начнется строительство межпоселкового газопровода Туношна – Воробино протяженностью около 5 километров. Об этом сообщил директор регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов.



– Повышение уровня газификации сельских территорий – одна из приоритетных задач Правительства Ярославской области, – подчеркнул Андрей Лукашов. – Благодаря личным договоренностям губернатора Дмитрия Миронова и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера в наш регион вернулась большая газификация. За ближайшие 5 лет компания построит в Ярославской области порядка 430 километров межпоселковых газопроводов, и около 200 внутрипоселковых газопроводов будет проложено по региональной программе синхронизации.



Первые результаты уже радуют жителей Ярославского района. Благодаря газопроводу высокого давления, протянутому до деревень Кормилицино и Комарово, в июле началось подключение к газу в Комарове. На индивидуальное газовое отопление уже перешли 23 домовладения, в остальных идет подготовка. Это стало возможным после ввода в эксплуатацию нового газопровода протяженностью 6,2 километра, построенного в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области».



Кроме того, готовится к вводу внутрипоселковый газопровод в правой части деревни Кормилицино. Год назад здесь началась прокладка распределительных газовых сетей протяженностью 3,3 километра. В июле строительно-монтажные работы были завершены. В настоящее время проводятся мероприятия, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию в декабре.



Полностью газифицировать Кормилицино планируется в 2019 году после завершения строительства распределительных газовых сетей в левой части деревни. Доступ к голубому топливу получат 140 домовладений.



В 2018 году в Ярославском районе начнется строительство распределительных газовых сетей в населенных пунктах Курба и Иванищево. Эта работа будет проводиться в рамках программы синхронизации с ПАО «Газпром» по подготовке потребителей к приему газа.