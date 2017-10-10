​11 октября Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA доставлен в Ярославль, где будет находиться два дня. Торжественная церемония приветствия легендарного футбольного трофея прошла в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» при участии губернатора Дмитрия Миронова.



– Сегодня в Ярославле праздник футбола, праздник приближающегося события, которое ровно через 8 месяцев стартует в московских «Лужниках», – Чемпионата мира по футболу FIFA, – сказал Дмитрий Миронов. – Ярославль не вошел в число городов, в которых пройдут матчи мирового первенства, но у нас есть все шансы стать современной тренировочной базой для звездных команд. Сейчас на стадионах «Славнефть» и «Шинник» идут масштабные работы по реконструкции. Для нас дело чести достойно принять спортсменов.



Губернатор добавил, что в регионе сильные футбольные традиции, и поблагодарил спонсоров клуба «Шинник» за помощь, оказываемую команде.



– Правительство области предпримет все возможное для развития ярославского футбола, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



В церемонии также приняли участие председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, его первый заместитель Виктор Костин, Директор Проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года Микаэль Вине, Посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 от города-организатора Нижний Новгород Дмитрий Булыкин, тренер ФК «Шинник» Александр Побегалов, воспитанники центра подготовки юных футболистов «Шинника».



– Сегодня исторический день для Ярославля. Ваш город вписал свое имя в историю Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA, и я рад быть здесь вместе с вами, – выступил на церемонии Микаэль Вине. – Хочу выразить благодарность Правительству области и мэрии Ярославля за столь теплый прием и за проделанную серьезную работу по подготовке данного мероприятия. Система Coca-Cola в России разработала самый длительный национальный Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA по стране-хозяйке первенства, чтобы даже те города, которые не принимают мундиаль, каким является и Ярославль, смогли почувствовать себя частью мировой футбольной истории.



Нынешний Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA, стартовавший 9 сентября в Москве, станет самым длинным национальным туром в истории этого проекта. За 123 дня он посетит 25 российских городов, от Калининграда до Владивостока, преодолеет свыше 27 тысяч километров и сменит 11 часовых поясов. Легендарный трофей проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.



– Это очень почетное событие для Ярославской области, которое приближает нас к Чемпионату мира по футболу FIFA, – отметил Виктор Костин. – Именно за этот Официальный Кубок будут бороться 32 команды и болеть миллионы болельщиков по всему миру. И это мощнейший стимул для развития отечественного футбола.



Местом экспонирования кубка в Ярославле стала площадка ТРЦ «Аура» на первом этаже. Здесь все желающие могут увидеть легендарный золотой трофей и сфотографироваться с ним, прочувствовать атмосферу приближающегося главного спортивного события 2018 года в России – Чемпионата мира по футболу. Доступ в шатер с кубком – в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям: 11 октября – с 12 до 22 часов, 12 октября – с 10 до 19 часов.



Благодаря этому празднику, как отметил Александр Побегалов, ярославские мальчишки смогут увидеть ту цель, ту вершину, к которой нужно стремиться.



– Мне посчастливилось быть болельщиком в 60-е годы, когда был первый приз FIFA «Золотая богиня». В 70-м году сборная Бразилии, трижды завоевав его, получила эту награду в постоянное пользование и хранение, – рассказал Александр Побегалов. – Затем появился золотой Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA, и очень здорово, что сегодня он здесь, в Ярославле. Это немного приглушит нашу общую досаду, что игры чемпионата не пройдут в нашей области, но будет настоящим праздником и стимулом для развития регионального футбола.



C января по май 2018 года Официальный Кубок также отправится в международное турне, в ходе которого посетит более 50 стран на 6 континентах.



Справка



Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA – это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 килограмма и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде официальный кубок существует с 1974 года.



В соответствии с правилами FIFA прикасаться к официальному кубку могут только победители турнира и главы государств. Кроме того, оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны – победителя турнира получает взамен Кубок победителей Чемпионата мира по футболу FIFA.