​Советником губернатора назначен Виктор Рогоцкий. Об этом сегодня на расширенном заседании Правительства Ярославской области сообщил глава региона Дмитрий Миронов.



– Виктор Викторович многие годы возглавлял ярославские энергетические компании, был председателем областной Думы пятого созыва. А с 2012 года являлся членом Совета Федерации от Ярославской области, – сказал, представляя своего нового советника, Дмитрий Миронов. – Уверен, его опыт позволит нам повысить эффективность нашей работы.



Виктор Рогоцкий будет курировать вопросы энергетики, ЖКХ, антитеррористической деятельности, заниматься защитой прав дольщиков и взаимодействием с Советом Федерации.



Справка



Виктор Рогоцкий окончил Московский энергетический институт. В 1984 году стал директором энергонадзора «Ярэнерго», в 1995-м – заместителем генерального директора компании, в 1998-м занял должность генерального директора. С 2006 года – генеральный директор ОАО «Ярославская сбытовая компания».



В 2000 году Виктор Рогоцкий был избран депутатом Госдумы Ярославской области III созыва. В 2004-м – депутатом IV созыва по избирательному округу №5. Возглавлял постоянную комиссию по депутатской деятельности, этике и регламенту. Входил в состав комиссии по экономической политике. В 2008 году избран депутатом V созыва, 25 марта – председателем Ярославской областной Думы. Был секретарем политсовета ярославского регионального отделения политической партии «Единая Россия».



18 декабря 2012 года был назначен представителем исполнительного органа власти Ярославской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике.