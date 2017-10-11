​Итоги участия Ярославской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве 11 октября подвели на заседании Правительства региона.



Дмитрий Миронов поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении мероприятия, отметив, что агропромышленный сектор региона показывает неплохие результаты и сбавлять темп нельзя.



– По сравнению с прошлым годом мы увеличили общую сумму инвестиционных соглашений почти в 2,5 раза. По итогам «Золотой осени» у нас 19 соглашений в общей сложности на 11 миллиардов рублей. Это очень хороший результат. Так что впереди напряженная работа по реализации намеченных проектов, – сказал Дмитрий Миронов.



В частности, в первый день работы форума подписаны соглашения о сотрудничестве между Правительством области и тремя крупными банками – «ВВБ», «Россельхозбанком» и «Совкомбанком». «Россельхозбанк» намерен вложить в крупные инвестиционные проекты в регионе 2,4 миллиарда рублей, «Совкомбанк» – более миллиарда рублей. Председатель совета директоров ПАО «Банк «ВВБ» Гай Юрченко сообщил, что будет продолжена работа по развитию Ярославского ЛВЗ и созданию новых рабочих мест на предприятии.



Также заключены соглашения по созданию новых производств. Компания «Ярбиотех» намерена построить в Ярославской области цветоводческое хозяйство, ООО «Импорт-торг» – производственный рыбоводный комплекс, компания «Нива» – современную козоводческую ферму и животноводческий комплекс. На базе ЗАО «Агрофирма «Пахма» будет создана молочная ферма на 2000 голов.



Кроме того, на выставке «Золотая осень – 2017» подписаны документы, направленные на реализацию товаров местного производства в целях импортозамещения. Речь идет о шоколадной фабрике «Собрание», компании «Атрус», птицефабрике «Ярославский бройлер». Для расширения рынка сбыта местной продукции в рамках проекта «Ярфермер» в Москве заключено соглашение с ООО «Гиперглобус».



– Наша компания впервые приняла участие в «Золотой осени». И впечатления только положительные, – рассказал первый заместитель генерального директора компании «Атрус» Руслан Мирзоев. – Благодаря Правительству Ярославской области мы смогли принять участие в круглых столах и провести переговоры с представителями ряда крупных федеральных сетей. В результате определены пути увеличения продаж нашей продукции. Единственное пожелание: в будущем хотелось бы больше возможностей для представления нашей продукции вживую.



Председатель Правительства Дмитрий Степаненко поручил своему заместителю Валерию Холодову проработать возможность для компаний, реализующих скоропортящуюся продукцию, представлять ее на таком мероприятии.



– Прошедшие два года показали, что выставка «Золотая осень» дает серьезные результаты для всего агропромышленного сектора региона, – подчеркнул Дмитрий Степаненко. – Поэтому, конечно, необходимо принять пожелание к сведению и проработать к следующему году как вопрос расширения стенда Ярославской области, так и его организации с возможностью для предприятий представить свою продукцию вживую.



В рамках экспозиции «Магазин земли» на выставке «Золотая осень» также был представлен потенциал Ярославской области.



– Проект «Магазин земли» инновационный, я бы даже сказал, прорывной. На открытом информационном ресурсе собраны данные по месторасположению, площадям, контурности, агрохимии и социальной инфраструктуре. Технологию необходимо развивать, – заметил Дмитрий Миронов.



Для реализации инвестиционных проектов в сфере АПК в «Магазине земли» представлено 237 инвестиционных площадок площадью 130 тысяч га. Экспозиция вызвала серьезный интерес со стороны крупных инвестиционных компаний из Татарстана, Башкирии, а также из близлежащих регионов (Владимирской, Ивановской, Московской и Тульской областей), межрегиональных холдингов.



«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны уже 19 лет. Ярославская область после многолетнего перерыва принимает в ней активное участие второй год подряд. Главная цель – демонстрация инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса региона. Нашу область в Москве представляли 14 соэкспонентов, занимающих лидирующие позиции во всех сегментах агропромышленного производства. Это и молочное, и мясное скотоводство, птицеводство, аквакультура, молочная и мясная переработка, кондитерское производство, агротуризм.