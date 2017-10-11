​План по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области выполнен на 34%. Отремонтировано 247 объектов. Эти данные были озвучены сегодня на заседании Правительства региона. 46% от плана, или 337 объектов, находится пока в стадии выполнения.



Глава региона напомнил, что в этом году объем выполнения капитального ремонта практически равен объему трех предыдущих лет:



– Коллеги, вы понимаете, что ответственность перед жителями региона также утраивается. Подрядчики должны выполнять работы качественно, соблюдая запланированные сроки. Деньги на эти цели предусмотрены немалые – около полутора миллиардов рублей.



Наиболее высокий процент завершения работ в Рыбинске (40%) и Ростовском МР (47%), а самый низкий – в Ярославле (33%).



Основной проблемой является плохое качество проектной документации. Много грубых расчетных ошибок, есть факты недостоверной оценки стоимости работ, проведенной исключительно на основании визуального осмотра.



– Всю весну и начало лета региональный фонд капремонта работал над тем, чтобы привести проектную документацию в порядок, – сказал заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко. – Это колоссальные затраты. Расхождения по отдельным объектам достигали 50 процентов. До сих пор приходится расхлебывать то, что натворили отдельные проектировщики, которые на площадках вообще не показывались, а делали работу по аналогии с прошлыми проектами – дистанционно.



Дмитрий Миронов взял вопрос под контроль и поручил Правительству области провести анализ всех проектных организаций, работающих над подготовкой документации для капитального ремонта многоквартирных домов.



– Это системная ошибка, и пора уже вопрос решить, – подчеркнул глава региона. – Надо посмотреть, насколько эффективно работают все эти проектные организации и нужны ли они вообще в процессе капремонта в таком виде.



Как доложил директор регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Эдуард Потапов, в настоящее время завершены все работы на проблемных объектах прошлых лет. По отдельным домам ведется процедура возмещения ущерба собственникам. Компания «Крафтер», допустившая системные нарушения при производстве работ, занесена в реестр недобросовестных подрядчиков.



Главная задача, которая сейчас подставлена, – производство качественных работ. Ни один подрядчик не получит подписанные документы без надлежащей проверки технического надзора, согласования с представителями органов местного самоуправления и общественности.