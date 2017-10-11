​Правительство Ярославской области усилило работу по передаче объектов недвижимости, находящихся в ведении Минобороны России, в собственность муниципальных образований региона. В настоящее время передано более 280 объектов. В основном это объекты производственного, хозяйственного и административного назначения: хранилища, склады, казармы, иные служебные здания и помещения.



– Правительство региона взяло на себя координацию взаимодействия органов местного самоуправления и Минобороны России в решении вопросов передачи в муниципальную собственность неиспользуемого военного недвижимого имущества, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по формированию совместной рабочей группы по передаче в муниципальную собственность неиспользуемого военного недвижимого имущества с участием представителей Правительства области и Минобороны России.



В планах – принять в муниципальную собственность более 400 объектов жилищного фонда, а также объекты коммунально-бытового назначения и земельные участки.



– Необходимо ускорить процесс передачи данных объектов в муниципальную собственность, так как периодически возникают проблемы не только по их содержанию, но и по эксплуатации, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Например, могут возникнуть проблемы с получением лицензии на ведение образовательной деятельности или с содержанием коммунальных сетей. Уверен, что передача федеральных объектов в муниципальную собственность даст возможность привести в порядок имущественный комплекс в регионе, в том числе оперативно решать проблемные вопросы, возникающие в ходе их эксплуатации.