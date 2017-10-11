​11 октября комиссия во главе с заместителем председателя Правительства области Виталием Ткаченко проинспектировала объекты в Ярославле, на которых завершаются ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».



Представители регионального департамента транспорта, мэрии города, СМИ и общественных организаций осмотрели улицы Труфанова, Свердлова и Некрасова. Подрядчиком во всех этих случаях выступает ООО «Дорожное управление» города Вологды.



– Все работы по контракту подрядчик выполнил качественно и в срок, – отметил Виталий Ткаченко. – Есть вопросы к заказчику: не были предусмотрены некоторые парковочные карманы и заезды к домам. Сегодня мы дали поручение устранить эти замечания, чтобы объекты сдавались в эксплуатацию полноценно.



Все лабораторные исследования пройдены без нареканий. Гарантийный срок на дороги, отремонтированные в рамках приоритетного президентского проекта «Безопасные и качественные дороги», составляет 4 года.



– Мы практически ежедневно объезжаем объекты и осуществляем приемку работ совместно с областным руководством. Сегодня сделаны небольшие замечания, которые будут устранены в течение двух-трех дней, – отметил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. – На этой неделе также выедем на проверку улиц в Заволжском районе.



Представители общественников ведут контроль за ходом работ на городских и региональных дорогах и принимают активное участие в приемке объектов совместно с органами власти.



– К этому подрядчику у нас претензий нет, – сказал региональный представитель Федерации автовладельцев России по Ярославской области Илья Арифулин. – Общее впечатление очень хорошее, я думаю, это образец того, как надо ремонтировать дороги, и вряд ли со мной кто-то поспорит. Хорошее качество, и соблюдены все сроки.



Справка



«Безопасные и качественные дороги» – приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации, реализация которого будет осуществляться в период с 2017 по 2025 год. В его рамках планируется привести в нормативное состояние более 49,7 тысячи километров автодорог федерального, регионального и местного значения, а также объектов улично-дорожной сети в 38 городских агломерациях страны, в которых проживают свыше 19 миллионов человек.



Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» на проект Ярославской агломерации предполагается направить 1 миллиард 306 миллионов рублей. 625 миллионов из них – деньги федерального центра, 552 миллиона – областные, остальные – муниципальные. В состав агломерации кроме Ярославля, который является ее центром, вошли семь сельских поселений Ярославского района, Тутаев и поселок Константиновский. Работы проходят под жестким контролем со стороны Правительства области.