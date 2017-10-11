|В регионе в усиленном режиме продолжаются мероприятия по пресечению нарушений в сфере недропользования.
– По результатам проведенного анализа деятельности организаций, осуществляющих добычу подземных вод на основании лицензий на пользование недрами, у 13 юридических лиц выявлены нарушения лицензионных требований, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – В том числе – отсутствие в установленные сроки проектов санитарно-защитных зон. А это особенно важно для обеспечения безопасности источников питьевого водоснабжения.
В настоящее время специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области работают над привлечением нарушителей к административной ответственности и устранением проблем.
Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией, влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей, на юридических лиц – от трехсот до пятисот тысяч рублей.
Также в регионе активная пресекается деятельность «черных копателей». С начала года в рамках межведомственных рейдов проведено обследование 23 старых карьерных выемок, выявлено шесть фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых и установлены нарушители.
Пользование недрами без лицензии влечет наложение административного штрафа: на граждан – от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от восьмисот тысяч до миллиона рублей.
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