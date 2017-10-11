|11 октября специальная комиссия областного департамента здравоохранения и фармации приехала в поликлинику поселка Красные Ткачи с целью проверить, как исполняется поручение губернатора по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан в Ярославском районе. Такое распоряжение Дмитрий Миронов дал после встречи с общественностью муниципального образования.
Специалисты провели мониторинг среди врачей и пациентов. И те, и другие положительно оценили ситуацию.
В настоящее время закупки лекарств, предназначенных для бесплатного отпуска льготным категориям граждан, осуществляются департаментом здравоохранения и фармации централизованно, в соответствии с заявками лечебных учреждений региона.
– Ежемесячно в адрес аптечных организаций, прикрепленных для обеспечения к Ярославской ЦРБ, отгружаются препараты в количестве, соответствующем утвержденной заявке, – отметил главный врач Ярославской центральной районной больницы Сергей Вундервальд. – В случае роста потребности, например, увеличения численности пациентов или изменения схем их лечения еженедельно внепланово отгружают медикаменты по дополнительным заявкам.
В дальнейшем мониторинг ситуации будет продолжен.
В Ярославском районе 6976 человек имеют право на лекарственное обеспечение за счет региональных средств. 1067 федеральных льготников сохранили право на набор социальных услуг. 25 человек получают лекарства в рамках семи высокозатратных нозологий. Им выданы дорогостоящие препараты по 171 рецепту на сумму свыше трех миллионов рублей. Аптеки обслужили по федеральной льготе 6774 рецепта. Средняя его стоимость составила 757,24 рубля.
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