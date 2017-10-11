​Уникальная разработка ярославского офтальмолога будет представлена на XVIII Всероссийском научно-практическом конгрессе с международным участием «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии». Он пройдет 20 – 21 октября в Москве. Поддержку презентации оказывает Правительство Ярославской области.



Программно-аппаратный комплекс лазерной коррекции зрения «Олимп-2000/213» сегодня не имеет аналогов в мире. Высокотехнологичная твердотельная лазерная установка для микрохирургии глаза позволяет проводить рефракционные операции для лечения близорукости, дальнозоркости, астигматизма, а также глаукомы. Основное ее отличие от известных газовых лазерных систем – отсутствие токсичных компонентов, что делает ее экологически безопасной, а также компактность и мобильность. Это позволяет устанавливать систему в любых стандартных операционных.



– Это оборудование уникально по своим техническим возможностям и вполне способно удовлетворить современные потребности отечественной медицины, замещая дорогостоящее импортное оборудование, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – В рамках развития высокотехнологичных производств инвестблок Правительства региона оказывает поддержку этому инновационному проекту, который сейчас имеет статус стартапа. Мы нацелены на серийный выпуск данного оборудования, причем на нашем ярославском предприятии. Сегодня Рыбинский завод приборостроения уже изготовил пилотный образец установки и готов наладить производство.



В июле в рамках рабочего визита в Ярославскую область с проектом ознакомились представители организаций ГК «Ростех». Заинтересованность в его развитии высказала компания «Швабе». В настоящее время инвестблок регионального Правительства оказывает стартапу содействие в поисках финансирования и сотрудничестве с федеральными бизнес-структурами.



– Мы дважды получали региональный грант в области информационных технологий. Эти средства были потрачены на финансирование проекта, – рассказал разработчик установки офтальмолог Александр Тихов. – Сейчас Правительство области поддерживает продвижение нашей установки, помогая выстраивать новые контакты. Рефракционно-лазерные установки – это вершина технологического процесса в рефракционной хирургии. Это сложное технологическое устройство, интересное для производителей оптики. Холдинг «Швабе» будет представлять эту установку на российском уровне, что станет доказательством ее высокого качества.



По окончании конгресса в рамках специализированной конференции состоится презентация программно-аппаратного комплекса академическому сообществу.



– Правительство Ярославской области поддерживает перспективные высокотехнологичные проекты, – добавил Максим Авдеев. – При этом наша задача – локализовать соответствующее производство на территории региона. Как правило, в качестве производственной площадки мы рассматриваем предприятия оборонного комплекса, которые обладают достаточной мощностью и компетенциями для реализации высоких технологий.