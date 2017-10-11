​Подрядчик начал демонтаж пролетов старого моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади в Ярославле.



На сегодняшний день из зоны проведения работ вынесены все коммуникации. Последним завершен процесс переключения газа. Газопровод высокого давления уже перенесен, на это ушло порядка двух недель. Теперь он находится в 40 метрах от моста. Работы на газоснабжение населения не повлияли.



– Сегодня начался следующий большой этап проекта – демонтаж старого моста. После этого будут продолжены работы по устройству свайных полей под опоры нового моста, – пояснил исполняющий обязанности директора департамента транспорта региона Евгений Моисеев. – Подрядчик, Правительство области и городские власти – мы все работаем вместе. Практически в ежедневном режиме на объекте проводятся совещания со всеми службами. Все абсолютно в графике, подрядчик справляется.



Старый мост представляет собой монолитную систему, поэтому для разделения и демонтажа сначала с помощью алмазного каната обрезается плита, подвешивается на кранах, опускается на баржу. Освобожденные балки выводятся из замков со старым мостовым строением и также опускаются вниз. При производстве работ подрядчик тщательно соблюдает технологию. Полностью демонтаж моста планируется завершить к середине ноября.



– Сперва мы разбираем центральный пролет, далее будут разобраны оставшиеся пролеты в обе стороны, – рассказал руководитель проекта Андрей Кононенко. – Баржа доставляет пролеты на берег, после чего их увозят на утилизацию. Бетонные конструкции дробятся, превращаются в щебенку, которая используется для подсыпок на строительстве данного моста. Дробить будем за городом, чтобы не беспокоить жителей.



Договоренности о ремонте важного для города транспортного объекта с федеральным центром достигнуты главой региона Дмитрием Мироновым весной текущего года. В сентябре в ходе двусторонней встречи он поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку проекта реконструкции моста.



На прошлой неделе Ярославской области был выделен второй транш федеральных средств на строительство моста через Которосль в 2017 году. Ранее, весной, Правительство РФ направило на эти цели 250 миллионов рублей. Общая стоимость строительно-монтажных работ – 642 миллиона рублей.



Справка



Автодорожный мост через реку Которосль в створе Комсомольской площади связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры». Однако за 57 лет эксплуатации важный для города объект износился более чем на 70%, отдельные конструкции – на 100%. Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.