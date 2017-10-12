​Четыре предприятия региона – АО «Рыбинский мукомольный завод», АО «Рыбинский комбикормовый завод», ОАО «Даниловский маслосырзавод» и ООО «Красный маяк» Ростовского муниципального района – подписали Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Церемония прошла в департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

Документ декларирует отказ от услуг компаний-посредников и недобросовестных методов налоговой оптимизации. Переработчики обязуются работать напрямую с производителями или их агентами и избегать сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые зачастую уходят от уплаты 10 процентов НДС. Так как сельхозпроизводители платят единый сельскохозяйственный налог по ставке 6 или 10 процентов, для его возмещения они часто пользуются услугами посредников. В итоге у экспортеров и конечных покупателей возникают трудности с возмещением НДС из-за невозможности восстановить все данные в цепочке.

Компании, подписавшие этот документ, отказываются получать конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей или участия в схемах организации незаконного возмещения НДС. Также они должны избегать заключения договоров с компаниями-посредниками без применения оценки экономической целесообразности сделки и стремиться закупать сельхозпродукцию непосредственно у фирм-производителей, переработчиков или комиссионеров.

На ранее проведенном совещании на тему «Реализация совместных мероприятий по противодействию незаконным действиям на рынке оборота сельскохозяйственной продукции» с участием представителей управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области заместителем председателя Правительства Валерием Холодовым было отмечено, что основная цель подписания хартии – ликвидировать на рынке различные «серые» схемы и компании, сделать его прозрачным, а также увеличить доходную часть регионального бюджета. Потери федерального бюджета в РФ при применении «серых» схем по налогообложению ежегодно составляют 147 миллиардов рублей.

– Руководство страны и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратили внимание на данную проблему. Поэтому сегодня налогоплательщики пришли к отказу от схем незаконной налоговой оптимизации путем присоединения к Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, – подчеркнул Валерий Холодов.

До конца октября планируется подписание хартии другими сельхозпредприятиями.

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