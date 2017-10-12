|В Ярославской области активно проводится работа по повышению эффективности использования имущества, находящегося в региональной собственности. С начала года проверено более 500 объектов и выявлено 40 нарушений. По каждому факту составляются соответствующие акты с указанием сроков для их устранения.
– В 2017 году планируем проинспектировать все объекты, находящиеся в оперативном управлении государственных учреждений области, – сказал директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – По сравнению с прошлым годом количество проверок увеличилось в разы. Основные нарушения: неудовлетворительное содержание объектов недвижимости, неиспользование их, а также распоряжение имуществом без согласия собственника, то есть передача в аренду.
Очередная выездная проверка прошла в Ярославле. Сотрудники департамента проинспектировали ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» и ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных». Было осмотрено 14 объектов данных учреждений: гаражи, административные здания, лаборатория и виварий. Нарушений в части использования имущества не выявлено.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
10:00
16 просмотров
2017.10.12 Илья Баланин:«Бюджет следующего года в соответствии с поставленной губернатором области задачей вновь должен быть бездефицитным»2017.10.12 Лучший специалист МФЦ Ярославской области будет представлять регион на всероссийском уровне2017.10.12 На НПЗ имени Д.И. Менделеева проводится комплекс мероприятий по предотвращению ЧС в зимний период2017.10.12 Проект создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Ярославля рассмотрели в областной Думе2017.10.12 Ярославские предприятия подписали Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции