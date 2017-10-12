​В Ярославской области активно проводится работа по повышению эффективности использования имущества, находящегося в региональной собственности. С начала года проверено более 500 объектов и выявлено 40 нарушений. По каждому факту составляются соответствующие акты с указанием сроков для их устранения.



– В 2017 году планируем проинспектировать все объекты, находящиеся в оперативном управлении государственных учреждений области, – сказал директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – По сравнению с прошлым годом количество проверок увеличилось в разы. Основные нарушения: неудовлетворительное содержание объектов недвижимости, неиспользование их, а также распоряжение имуществом без согласия собственника, то есть передача в аренду.



Очередная выездная проверка прошла в Ярославле. Сотрудники департамента проинспектировали ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» и ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных». Было осмотрено 14 объектов данных учреждений: гаражи, административные здания, лаборатория и виварий. Нарушений в части использования имущества не выявлено.