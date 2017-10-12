​На заседании комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию областной Думы депутаты рассмотрели ходатайство Общественной палаты региона о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Ярославля.

Ранее, 29 сентября, данный проект был рассмотрен и одобрен в ходе общественных слушаний в Правительстве области. На мероприятии представители департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля предложили включить в единый лесопарковый зеленый пояс площади, которые примыкают к границам города и соединяются с природными территориями Ярославского муниципального района. Среди них памятник природы – долина реки Ить, а также площадки в районе улиц Брикетной, Клубной, Маяковского, Университетской и проспекта Машиностроителей.

– На заседании общественного экологического совета при губернаторе 31 марта представители ОНФ подняли вопрос о необходимости создания лесопарковых зеленых поясов вокруг городов региона, – напомнил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Для реализации проекта необходимо разработать общий механизм создания лесопарковых зеленых поясов вокруг городов. Важная роль в этом вопросе отводится общественному мнению, гражданской инициативе.

По итогам заседания комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию Ярославской областной Думы принято решение об организации рабочей группы по подготовке постановления о создании лесопаркового зеленого пояса. В проекте документа, в частности, будут определены границы и площадь территории зеленого пояса. В состав рабочей группы вошли депутаты, представители органов власти, Общественной палаты и экспертного сообщества.

Проект постановления о создании зеленого лесопаркового пояса вокруг Ярославля будет рассмотрен на ближайшем заседании Ярославской областной Думы 24 октября.

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