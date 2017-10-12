|В рамках подготовки к зимнему сезону в ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» проводится комплекс мероприятий по предотвращению ЧС.
– Правительством Ярославской области проводится постоянный мониторинг экологической ситуации на территории Ярославского нефтеперерабатывающего завода им. Д.И. Менделеева, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Комплекс мероприятий, проведенных там прошлой зимой, позволил пройти период паводка без ЧС. Специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области постоянно контролируют качество воды в реке Печегде, впадающей в Волгу. Последнее исследование проб воды в месте сброса сточных вод признаков токсичности не выявило. Все гидротехнические сооружения на предприятии работают в стабильном режиме. Установка КАРИ, обеспечивающая откачку жидкости из кислогудронных прудов, действует круглосуточно. Экологическая ситуация на территории НПЗ остается стабильной.
С учетом потенциальной опасности объекта проведено преддекларационное обследование гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
– По итогам обследования комиссией сделан вывод о том, что данные сооружения подлежат декларированию безопасности, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – Сейчас предприятие разрабатывает декларацию, включающую в себя весь комплекс мероприятий по обеспечению экологической безопасности. Документ согласуется с МЧС России, департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и утверждается Ростехнадзором.
Для отработки действий в условиях ЧС на гидротехнических сооружениях завода им. Д.И. Менделеева прошло учебно-тренировочное занятие с участием специалистов управления МЧС по Ярославской области.
– В рамках учений отрабатывалось взаимодействие комиссии по чрезвычайным ситуациям, подразделений предприятия, пожарно-спасательного подразделения «Техноспас», – отметил директор ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» Олег Краснонос. – Было задействовано 11 единиц техники, 40 человек личного состава предприятия и ПСП «Техноспас».
Участники успешно справились с задачей, обеспечив, согласно легенде учений, оперативную ликвидацию образовавшегося разрыва дамбы, локализацию разлившихся стоков, сбор и удаление нефтепродукта.
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