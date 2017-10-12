​Сегодня в Правительстве области пройдет финал ежегодного конкурса «Лучший МФЦ Ярославской области». За первое место будут бороться 12 сотрудников многофункциональных центров из разных муниципальных образований.



Соревнование проводится уже в третий раз и пользуется большой популярностью среди работников центров. Наиболее популярная номинация – «Лучший универсальный специалист». Участвовать в ней решили несколько десятков человек из 19 филиалов региональной сети МФЦ. Многие пробовали свои силы уже не первый раз. Но допуск имели только те, кто ведет прием и выдачу документов не менее 6 месяцев. Кроме того, обязательным условием было отсутствие дисциплинарных взысканий и обоснованных жалоб на нарушение специалистом порядка предоставления государственных и муниципальных услуг.



Важные критерии для определения победителя: объем предоставленных заявителям услуг и консультаций, средняя дневная нагрузка по принятым пакетам документов, участие в программе наставничества. Конкурсную комиссию возглавляет заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. В ее состав входят директор регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов, и. о. руководителя МФЦ Ярославской области Александр Воронцов, представители федеральных органов исполнительной власти, Общественной палаты.



Победитель регионального конкурса будет представлять Ярославскую область на всероссийском уровне. Шансы занять здесь первые места у региона есть: сотрудники областной сети два года подряд становились лауреатами всероссийского конкурса в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».