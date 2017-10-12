​12 октября в Ярославской областной Думе прошли депутатские слушания по исходным данным проекта закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов. Информацию представил заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Илья Баланин. Он подчеркнул: так же, как и в прошлом году, губернатор Дмитрий Миронов поставил перед своей командой задачу сформировать бездефицитный бюджет.



– Определяя подходы к формированию бюджета на следующий год, мы исходили из оптимистичного варианта прогноза социально-экономического развития. Мы считаем: для того, чтобы и дальше экономика развивалась, причем хорошими темпами, есть все предпосылки, – сказал Илья Баланин. – Разумеется, это, в свою очередь, скажется на доходной части бюджета, что позволит нам обеспечить выполнение основных направлений по расходной его части. Приоритетной задачей является выполнение указов Президента, связанных, в частности, с повышением заработной платы врачей и учителей.



Илья Баланин добавил, что бюджетная политика будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, недопущение роста государственного долга, обеспечение стабильности муниципальных образований.



– Нынешний бюджет, как и бюджет текущего года, будет иметь социальную направленность, так как основные расходы носят именно социальный характер, – подчеркнул Илья Баланин.



В целом работа будет строиться на принципах безусловного обеспечения финансирования всех социальных обязательств, минимизации бюджетных рисков, оптимизации расходов, снижения долговой нагрузки.



В приоритетах налоговой политики – формирование благоприятного инвестиционного климата, участие в обеспечении эффективного администрирования налогов, увеличение поступлений имущественных налогов за счет вовлечения в налогообложение объектов недвижимости.



– В соответствии с прогнозным планом, доходы 2018 года будут выше, чем доходы 2017-го. В частности, растут налоговые поступления, – отметил заместитель председателя областной Думы Николай Александрычев. – Конечно, если вырастут доходы, вырастут и расходы. У нас есть указы Президента, которые подлежат безусловному исполнению. Это потребует дополнительных затрат.