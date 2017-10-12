​12 октября глава региона Дмитрий Миронов принял участие в церемонии открытия Всероссийских соревнований по боксу на Кубок губернатора Ярославской области. Мероприятие прошло в КСК «Вознесенский».

– Я рад приветствовать участников и гостей первого Всероссийского турнира по боксу на Кубок губернатора Ярославской области. Уверен, что эти соревнования станут традиционными и прочно войдут в календарь спортивных событий нашего региона, – сказал Дмитрий Миронов. – Бокс здесь давно стал одним из самых популярных видов спорта. Секции, созданные во всех крупных городах области, бесплатно посещают почти 900 детей и подростков. В спортивных клубах занимаются около тысячи взрослых. Ярославские боксеры регулярно становятся победителями и призерами всероссийских и международных соревнований, первенств и чемпионатов ЦФО, выступают в составе сборной страны.

Дмитрий Миронов пожелал участникам турнира успехов.

Для участия в мероприятии в Ярославль съехались представители сборных команд городов Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, всего около 100 спортсменов. Почетными гостями спортивного события стали российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, Александр Поветкин и чемпион мира по смешанным единоборствам М1 Роман Зенцов.

– Приходите в залы сами и приводите своих детей. Занимайтесь боксом и будьте сильными! И спасибо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову за поддержку турнира, - сказал Александр Поветкин.

Планируется также, что в ходе турнира гости встретятся с юными спортсменами Ярославской области и проведут для них автограф-сессию.

Всероссийские соревнования по боксу на Кубок губернатора Ярославской области продлятся до 15 октября.

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