​12 октября глава региона Дмитрий Миронов принял участие в церемонии открытия Всероссийских соревнований по боксу на Кубок губернатора Ярославской области. Мероприятие прошло в КСК «Вознесенский».



– Я рад приветствовать участников и гостей первого Всероссийского турнира по боксу на Кубок губернатора Ярославской области. Уверен, что эти соревнования станут традиционными и прочно войдут в календарь спортивных событий нашего региона, – сказал Дмитрий Миронов. – Бокс здесь давно стал одним из самых популярных видов спорта. Секции, созданные во всех крупных городах области, бесплатно посещают почти 900 детей и подростков. В спортивных клубах занимаются около тысячи взрослых. Ярославские боксеры регулярно становятся победителями и призерами всероссийских и международных соревнований, первенств и чемпионатов ЦФО, выступают в составе сборной страны.



Дмитрий Миронов пожелал участникам турнира успехов.



Для участия в мероприятии в Ярославль съехались представители сборных команд городов Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, всего около 100 спортсменов. Почетными гостями спортивного события стали российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, Александр Поветкин и чемпион мира по смешанным единоборствам М1 Роман Зенцов.



– Приходите в залы сами и приводите своих детей. Занимайтесь боксом и будьте сильными! И спасибо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову за поддержку турнира, - сказал Александр Поветкин.



Планируется также, что в ходе турнира гости встретятся с юными спортсменами Ярославской области и проведут для них автограф-сессию.



Всероссийские соревнования по боксу на Кубок губернатора Ярославской области продлятся до 15 октября.