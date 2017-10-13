|18 октября с 11 до 12 часов в Ярославской области пройдет комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Будут включены электросирены, уличная звукофиксация, а также задействованы радио, телевидение и локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов.
– Жителям региона не стоит поддаваться панике и принимать какие-либо меры, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Мероприятие организовано для проверки межведомственного взаимодействия и обеспечения своевременного доведения информации до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасности, возникающей при угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На территории Ярославской области установлено 205 громкоговорителей, подключенных к сети проводного вещания, и 210 электросирен. При оповещении населения допускается 3-кратное повторение информации.
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