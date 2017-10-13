​Рыбинское предприятие ООО «Верфь братьев Нобель» вошло в структуру концерна «Калашников». Предварительная сделка заключена при содействии Правительства Ярославской области. Полностью сделка должна быть закрыта в начале 2018 года.



– Судостроительная деятельность является профильной для концерна. «Верфь братьев Нобель» – уже третий судостроительный актив «Калашникова», – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Ранее концерн консолидировал 49 процентов акций ООО «Холдинговая компания Рыбинской верфи», а также 33 процента акций рыбинского судостроительного завода «Вымпел». Таким образом, можно говорить о том, что в Рыбинске сформировался устойчивый судостроительный кластер.



«Верфь братьев Нобель» – одно из старейших предприятий региона, она основана в 1907 году. Рыбинский судостроительный завод вырос на базе первого в России инженерного сооружения – слипа, предназначенного для подъема и спуска судов на воду и установленного под руководством братьев Нобель.



Нобели предопределили будущее созданного ими судостроительного и судоремонтного предприятия. Очень быстро на Волге был построен мощный специализированный нефтеналивной флот, морские и речные суда различного назначения.



Предприятие неоднократно меняло свое название и прошло путь от небольших мастерских по ремонту речных барж до современного судостроительного завода, выпускающего высокотехнологичные суда. Сейчас верфь специализируется на изготовлении судов специального назначения, в том числе морских водолазных и гидрографических, танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, сухогрузов, рыбопромысловых судов. При этом завод является единственным в регионе судостроительным предприятием, имеющим возможность спускать на воду суда длиной 140 метров.



В последнее время верфь находилась в тяжелой ситуации из-за отсутствия заказов и снижения объемов производства по судоремонту. По поручению главы региона Дмитрия Миронова инвестблок Правительства Ярославской области реализовал комплекс мер, направленных на сохранение деятельности предприятия. Содействие в решении актуальных проблемных вопросов, активный поиск стратегических инвесторов и ведение переговоров с ярославскими судостроительными предприятиями привели к успеху.



– Сейчас обсуждаются детали работы предприятия в структуре концерна, – рассказал генеральный директор ООО «Верфь братьев Нобель» Олег Гончаров. – Для нас это стабильность и возможности дальнейшего развития. Линейка продукции будет расширена, и мы нацелены на серийное производство. Уже сейчас идет подготовка к модернизации мощностей предприятия в соответствии с новыми потребностями. Также мы планируем расширение штата сотрудников, сначала до 300 человек, а в перспективе – до 700.



По словам Олега Гончарова, верфь полностью готова к работе. В конце октября предприятие приступает к реализации проекта в рамках гособоронзаказа. Кроме того, производственный потенциал верфи будет востребован судостроительным заводом «Вымпел» – еще одной структурой концерна «Калашников», также являющейся участником сделки.



– В последнее время мы видим, что рост заказов «Вымпела» сдерживается ограничением существующих мощностей. Поэтому мы подключились к переговорам, которые завод вел с собственником «Верфи братьев Нобель», – пояснил Максим Авдеев. – В результате АО «Концерн «Калашников», один из акционеров «Вымпела», смог конструктивно завершить переговоры и принять решение о вливании верфи в структуру холдинга. Ее мощности откроют «Вымпелу» новые возможности для активного развития.