​У храма Ильи Пророка на Советской площади в Ярославле с утра  приступили к  демонтажу  тестовых опор освещения.

– Были проведены натурные исследования для оценки воздействия на памятник истории и культуры федерального значения, а также опрос общественного мнения, –  сообщил главный архитектор Ярославской  области Михаил Кудряшов. – Материалы исследования были направлены в научно-методический совет Министерства культуры Российской Федерации, который отклонил данный вариант подсветки храма. В настоящее время проектировщик работает над альтернативным вариантом декоративного освещения, в котором будут учтены замечания, выданные Министерством культуры.

Проектные работы будут завершены до конца октября.

Благоустройство зоны ЮНЕСКО проводится на средства, поступившие  в регион в рамках соглашения, подписанного губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. 600 миллионов рублей были направлены на проведение восстановительных работ на памятниках культуры и архитектуры, а также благоустройство исторического центра Ярославля. В  числе объектов: церковь Ильи Пророка, Кирилло-Афанасиевский и Спасо-Преображенский монастыри, квартал Ярославского художественного музея и другие. Отремонтированы дороги и тротуары, обновлены фасады домов, реконструирован Демидовский сквер.

При проведении конкурсных процедур удалось добиться существенной экономии – порядка 60 миллионов рублей. Благодаря этому в программу реконструкции зоны ЮНЕСКО были добавлены еще семь абсолютно новых объектов и 22 новых вида работ на объектах, ранее включенных в соглашение. В данный момент эти работы  продолжаются.

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