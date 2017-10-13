​У храма Ильи Пророка на Советской площади в Ярославле с утра приступили к демонтажу тестовых опор освещения.



– Были проведены натурные исследования для оценки воздействия на памятник истории и культуры федерального значения, а также опрос общественного мнения, – сообщил главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов. – Материалы исследования были направлены в научно-методический совет Министерства культуры Российской Федерации, который отклонил данный вариант подсветки храма. В настоящее время проектировщик работает над альтернативным вариантом декоративного освещения, в котором будут учтены замечания, выданные Министерством культуры.



Проектные работы будут завершены до конца октября.



Благоустройство зоны ЮНЕСКО проводится на средства, поступившие в регион в рамках соглашения, подписанного губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. 600 миллионов рублей были направлены на проведение восстановительных работ на памятниках культуры и архитектуры, а также благоустройство исторического центра Ярославля. В числе объектов: церковь Ильи Пророка, Кирилло-Афанасиевский и Спасо-Преображенский монастыри, квартал Ярославского художественного музея и другие. Отремонтированы дороги и тротуары, обновлены фасады домов, реконструирован Демидовский сквер.



При проведении конкурсных процедур удалось добиться существенной экономии – порядка 60 миллионов рублей. Благодаря этому в программу реконструкции зоны ЮНЕСКО были добавлены еще семь абсолютно новых объектов и 22 новых вида работ на объектах, ранее включенных в соглашение. В данный момент эти работы продолжаются.