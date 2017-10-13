|Правительство Ярославской области совместно с профильными федеральными структурами и органами власти Угличского муниципального района провело комплекс мероприятий по повышению экологической безопасности полигона в районе деревни Селиваново.
– На протяжении нескольких месяцев со дня получения первого обращения по проблемной ситуации, сложившейся на полигоне, данный вопрос находился на постоянном контроле губернатора Дмитрия Миронова, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Все проводимые эксплуатирующим полигон МУКП «Зеленхозстрой» мероприятия по обеспечению его безопасности контролировались в постоянном режиме.
Ход работ по приведению полигона твердых бытовых отходов в нормативное состояние постоянно проверялся. В состав межведомственной комиссии входили сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, органов местного самоуправления, представители ОНФ и местные жители.
Среди наиболее важных мероприятий дорожной карты – восстановление пруда-испарителя, необходимого для препятствия утечке загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты.
– По результатам проверки установлено, что предприятием реализован ряд первоочередных мер, направленных на предотвращение аварийных ситуаций, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов. – Укреплена и усилена обваловка полигона, прекращен сброс загрязненных дренажных вод на прилегающую территорию, расчищена и углублена нагорная канава в южной части полигона. Кроме того, органы местного самоуправления проводят работу по передаче полигона в эксплуатацию организации, обладающей финансовыми возможностями для капитальных вложений в его реконструкцию.
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