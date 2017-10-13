|14 – 15 октября в Ярославле пройдет туристическая выставка «Турэкспо-2017». В третий раз представители туроператоров, агентств, туристско-информационных центров, домов отдыха, санаториев и музеев со всей области на одной площадке продемонстрируют свои возможности потенциальным клиентам.
Посетители выставки познакомятся с новыми и популярными местами для путешествий, оздоровительными, развлекательными и экскурсионными программами. В рамках деловой программы состоится круглый стол, на котором все, кто организует путешествия и принимает гостей, обсудят новые туристические маршруты, которые сейчас запускаются и разрабатываются в Ярославской области.
Запланирована и развлекательная программа: гастрономическое шоу от рестораторов города, мастер-классы по катанию на роликах и народным промыслам. Состоятся фестиваль фермеров, ярмарка ремесленников, розыгрыши призов и подарков. Для гостей выставки выступит группа «Мамульки бенд».
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