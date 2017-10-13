​Китайский культурно-образовательный центр открылся сегодня на базе Ярославского педагогического университета. Пока это только офис в здании филологического факультета вуза, но в ближайшем будущем здесь появятся полноценные аудитории.



Набор на обучение по новой программе бакалавриата начнется уже в следующем году. Студенты вместе с дипломом ЯГПУ им. К.Д. Ушинского получат и диплом Юго-Западного университета КНР, который входит в топ-лист пяти крупнейших вузов Китая.



– Мы все прекрасно понимаем, что Россия и Китай – это две великие страны, две мировые державы и стратегические партнеры, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Нам требуется плотное сотрудничество, и для того, чтобы обеспечить его продуктивным диалогом, необходимо продвигать изучение китайского языка в нашей стране. Важно, что Ярославская область сделала в этом направлении серьезный шаг.



В прошлом году между ЯГПУ и Юго-Западным университетом (Чунцин) было заключено соглашение о сотрудничестве. После этого на базе ярославского вуза открылись курсы по изучению китайского языка на факультативной основе. Занятия ведут высококвалифицированные научные сотрудники, специализирующиеся на преподавании китайского языка как иностранного. Кроме того, принято решение о проведении серии совместных исследований и издании научного журнала.



В презентации китайского культурно-образовательного центра приняла участие большая делегация Юго-Западного университета, а также представители посольства КНР в Москве.



– Я хотел бы поблагодарить от имени КНР Ярославскую область за возможность открыть у вас такой центр, – сказал советник по делам образования посольства КНР в России Юй Цзихай. – Это важнейший момент, дающий ярославской молодежи возможность узнать не только язык, но и культуру Китая.



Приоритетами культурно-образовательного центра являются обучение китайскому языку, причем в будущем это сможет сделать любой желающий, а не только студенты ЯГПУ, а также распространение китайской культуры в Ярославской области, сотрудничество в сферах образования и науки.