​12 октября в Ярославском бизнес-инкубаторе стартовало обучение по программе «Азбука предпринимателя». 26 начинающих бизнесменов будут в течение пяти дней учиться построению своего дела с нуля.



«Азбука предпринимателя» – обучающая программа, разработанная Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства вместе с российскими общественными организациями и вузами. Она включает в себя пять занятий и позволяет участникам подготовить к реализации свой бизнес-проект. По окончании курса выдается сертификат.



– На прошлом тренинге в Ярославском бизнес-инкубаторе я определила, чем мой речевой центр для детей будет отличаться от других, в чем его конкурентное преимущество. А на «Азбуку предпринимателя» я пришла за знаниями: как выстраивать бизнес-идею, продвигать свой бизнес, какие шаги предпринять, чтобы пройти путь от задумки до реализации, – поделилась своими ожиданиями участница тренинга Александра Зензик.



Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса, а также возможность общения с разнопрофильными экспертами и предпринимателями. Своим опытом открытия и ведения бизнеса также поделятся резиденты Ярославского бизнес-инкубатора.



Образовательная программа проводится Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области (бизнес-инкубатор) в рамках реализации задачи по увеличению количества субъектов малого и среднего бизнеса, поставленной в стратегии «10 точек роста».



– Инвестблок Правительства области заинтересован в увеличении количества малых предприятий и рабочих мест, поэтому мы ведем активную работу по привлечению энергичной и талантливой молодежи в бизнес и по поддержке начинающих предпринимателей, – сообщила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Одна из форм такой поддержки – реализация образовательной программы, проведение тренингов и семинаров для тех, кто собирается открыть или недавно открыл свой бизнес. Зачастую им не хватает бизнес-компетенций и примеров успешного ведения бизнеса. Все это дает образовательная программа «Азбука предпринимателя», которую Корпорация развития МСП Ярославской области проводит в этом году уже во второй раз.



Следующей образовательной программой Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Ярославской области станет «Школа предпринимателя» для действующих предпринимателей, желающих развить, расширить свой бизнес.