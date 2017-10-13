​Регулирование вопросов в сфере имущественных и земельных отношений в Переславле-Залесском обсудили сегодня на совещании в Правительстве Ярославской области с участием руководства департамента имущественных и земельных отношений, администрации Переславля-Залесского и представителей совета городской Думы.



– Такие встречи с руководителями муниципальных районов и городских округов региона проводятся регулярно, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – На них обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления. Для их решения нам нужно понимать, каков экономический потенциал у каждого муниципального района и города Ярославской области. В результате удается выстроить плотное взаимодействие с органами местного самоуправления для оперативного решения вопросов в сфере имущественных и земельных отношений.



На сегодняшний день запущен процесс передачи федерального имущества, находящегося в ведении Минобороны России, в муниципальную собственность Переславля-Залесского. Три нежилых здания бывшей воинской части, расположенные в микрорайоне Чкаловском, с 2007 года не используются министерством. В настоящее время проведены переговоры о передаче данного имущества. По информации Минобороны, эти объекты не имеют перспектив использования для военных целей и могут быть переданы в муниципальную собственность.



Еще один вопрос касался земли. Как рассказал заместитель главы Переславля-Залесского Максим Фархутдинов, в Переславле-Залесском предоставлено 139 участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе 22 – многодетным семьям. По состоянию на 1 октября на учете как имеющие право на бесплатное предоставление земли в собственность – 74 человека. В этом году планируется сформировать 45 участков для этой категории граждан.



Кроме того, участники совещания обсудили итоги работы по инвентаризации земельных участков в Переславле. В настоящее время в результате исправления технических несоответствий в сведениях о 3288 участках суммарный размер доначисленного земельного налога составил 7,932 миллиона рублей.