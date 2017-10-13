​13 октября комиссия во главе с заместителем председателя Правительства области Виталием Ткаченко проинспектировала объекты в Ярославле, на которых завершаются ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».



Представители регионального департамента транспорта, мэрии города, СМИ и общественных организаций осмотрели улицы Заволжского района: Ляпидевского, Шевелюху, Орджоникидзе и Маяковского. Подрядчиком во всех этих случаях выступает Угличское ДСУ.



По поручению губернатора Дмитрия Миронова Виталий Ткаченко лично участвует в приемке каждой улицы. Объекты, на которые комиссия выехала сегодня, соответствуют нормативам и по техническим параметрам, и, по данным двух лабораторий, по качеству асфальтобетонной смеси, уклонам продольным и поперечным. Тем не менее были высказаны некоторые претензии к организации съездов и разметке. Представитель подрядчика согласился со справедливостью замечаний. Все нарекания будут устранены за два-три дня.



– Из 34 дорог, которые попали в федеральную программу в этом году, 26 физически готовы к приемке. Мы ежедневно объезжаем по 3 – 4 улицы, смотрим, делаем замечания, после устранения и повторного объезда объекты будут приниматься. В приоритете у нас качество, поэтому готовность должна быть 100-процентной, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Сейчас идет закладка программы следующего года. Есть примерный перечень дорог, он будет уточняться в мэрии и Правительстве. Также ведется большая работа с проектными организациями. Дмитрий Миронов неоднократно обращал внимание на качество проектирования, особый упор в ближайшие месяцы будет сделан на подготовку проектной документации. Мы должны сдавать объекты высшего потребительского качества.



Общественники вместе с представителями органов власти ведут контроль за ходом работ на городских и региональных дорогах и принимают активное участие в приемке объектов.



– Думаю, подрядчик в силах все исправить в срок, и улицы будут сданы. Перемены в этом году заметны: площади укладки асфальта значительно больше, качество лучше, – отметил региональный представитель Федерации автовладельцев России по Ярославской области, член общественных советов при департаменте городского хозяйства и департаменте транспорта области Илья Арифулин. – Во время производства работ у нас были претензии, однако они оперативно исправлялись. Городские и областные власти нас слышат. В некоторых случаях подрядчики сами прислушивались к нашим замечаниям и устраняли их самостоятельно.



Справка



«Безопасные и качественные дороги» – приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации, реализация которого будет осуществляться в период с 2017 по 2025 год. В его рамках планируется привести в нормативное состояние более 49,7 тысячи километров автодорог федерального, регионального и местного значения, а также объектов улично-дорожной сети в 38 городских агломерациях страны, в которых проживают свыше 19 миллионов человек.



Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» на проект Ярославской агломерации предполагается направить 1 миллиард 306 миллионов рублей. 625 миллионов из них – деньги федерального центра, 552 миллиона – областные, остальные – муниципальные. В состав агломерации кроме Ярославля, который является ее центром, вошли семь сельских поселений Ярославского района, Тутаев и поселок Константиновский. Работы проходят под жестким контролем со стороны Правительства области. Гарантийный срок на дороги, отремонтированные в рамках приоритетного президентского проекта «Безопасные и качественные дороги», составляет 4 года.