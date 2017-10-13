​14 октября вечером в Ярославль приехали участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов – представители более чем 30 стран мира, в том числе Франции, Германии, Пакистана, Бангладеш, Украины, Узбекистана.



Сейчас юноши и девушки путешествуют по 15 городам России. В Ярославль они приехали в рамках региональной программы «Ярославская область – культура мира. История и традиции». Причем многие из прибывших сами выбрали Ярославль для посещения, так как давно мечтали об этом.



– Я очень хотела побывать здесь. Это красивый и культурный город, у него такая древняя история, и я очень счастлива, – сказала участница фестиваля из Франции. Это ее первый визит в Ярославль.



Из 15 городов страны Ярославль занял 7-е место по популярности среди участников всемирного фестиваля. Этому способствовала обширная программа, в которой молодым людям предстоит принять участие. Они посмотрят не только областной центр, но и увидят самую красивую деревню России – Вятское, попробуют сыграть в национальные народные игры и примут участие в межнациональном вечере.



– Кроме того, для участников фестиваля мы приготовили сюрприз – они отправятся в ярославские семьи и станут гостями званых обедов, – рассказала заместитель директора Дворца молодежи Ольга Разумова. – Мы специально хотели максимально погрузить их в атмосферу ярославской семьи, чтобы через простое общение за столом они поняли нашу культуру и традиции.



Пробудет делегация иностранных студентов в Ярославле до понедельника, и уже отсюда они отправятся на всемирный фестиваль в Сочи. Там на одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных общественных организаций, журналисты, спортсмены, инженеры и IT-специалисты, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.