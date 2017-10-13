​Уровень, качество жизни и здоровье населения, продовольственная безопасность страны в большой степени зависят от результатов деятельности работников пищевой промышленности.



Продукция наших производителей соответствует самым взыскательным требованиям, завоевала признание потребителей, пользуется неизменным спросом внутри и за пределами региона. Высокий интерес к продовольственным товарам под ярославской маркой на отраслевых выставках и форумах служит дополнительным тому подтверждением.



Предприятия пищевой сферы Ярославской области демонстрируют высокую конкурентоспособность, активно внедряют новые технологии и современное оборудование. Неизменными остаются мастерство работников, трудолюбие и верность добрым традициям качества.



Уважаемые специалисты и ветераны отрасли!



Поздравляю вас с праздником, желаю здоровья и благополучия!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов