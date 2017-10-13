|Уровень, качество жизни и здоровье населения, продовольственная безопасность страны в большой степени зависят от результатов деятельности работников пищевой промышленности.
Продукция наших производителей соответствует самым взыскательным требованиям, завоевала признание потребителей, пользуется неизменным спросом внутри и за пределами региона. Высокий интерес к продовольственным товарам под ярославской маркой на отраслевых выставках и форумах служит дополнительным тому подтверждением.
Предприятия пищевой сферы Ярославской области демонстрируют высокую конкурентоспособность, активно внедряют новые технологии и современное оборудование. Неизменными остаются мастерство работников, трудолюбие и верность добрым традициям качества.
Уважаемые специалисты и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с праздником, желаю здоровья и благополучия!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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