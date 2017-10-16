|В регионе идет подготовка к строительству пяти ФОКов по программе «Газпром – детям», договоренность о реализации которой достигнута губернатором Дмитрием Мироновым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Площадки в Ярославле и Угличе, на которых будут возведены объекты, сотрудники департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области осмотрели вместе с представителем ООО «Газпром инвестгазификация» Михаилом Пахомовым.
– Один из физкультурно-оздоровительных комплексов будет предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья, – сообщил Михаил Пахомов. – Ярославль станет первым городом, где будет построен адаптивный центр в рамках программы «Газпром – детям».
Площадка для этого ФОКа выделена во Фрунзенском районе города.
– Земельный участок под строительство объекта предоставляется, как и для других ФОКов, в рамках регионального закона №14-з «Об отдельных вопросах предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», то есть в аренду без проведения торгов, – пояснил директор департамента Максим Фролов. – Данный закон предусматривает максимально упрощенную процедуру выделения земли для реализации масштабных инвестиционных проектов.
План подготовки соответствующей документации для строительства уже проработан по всем пяти объектам. Два ФОКа появятся в Ярославле, по одному – в Угличе, Переславле-Залесском и поселке Семибратово Ростовского муниципального района.
Ранее в этом году по программе «Газпром – детям» во всех муниципальных районах региона было открыто 20 новых универсальных пришкольных стадионов.
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вчера, 11:45
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