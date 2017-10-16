​17 октября в Рыбинске состоится торжественное открытие детского технопарка «Кванториум».



Мероприятие станет составной частью марафона открытий федеральной сети детских технопарков, который, в свою очередь, пройдет в рамках форума «Открытые инновации». Церемонии в 17 регионах страны будут транслироваться в режиме прямой видеосвязи, запланировано участие председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.



– 17 октября мы торжественно откроем для российских школьников детские технопарки «Кванториум» в 17 регионах нашей страны в режиме прямой видеосвязи с новыми площадками, – рассказала руководитель Фонда новых форм развития образования Марина Ракова. – Таким образом, в 2017 году детские технопарки будут представлены уже в 36 субъектах Российской Федерации. Расширение сети говорит о том, что для государства развитие научно-технической и естественно-научной направленности дополнительного образования детей и подготовка инженерных кадров нового поколения являются важнейшими направлениями работы.



Задача детских технопарков – информирование родителей и детей об уникальных условиях и возможностях обучения, популяризация системы дополнительного образования и инженерно-технического творчества детей и молодежи.



На базе рыбинского технопарка будут реализовываться программы дополнительного образования детей по пяти направлениям: авиационные технологии, энергетика, робототехника, IT-технологии и нанотехнологии. Для ребят оборудованы специализированный цех общего пользования (Hi-Tech-цех), лаборатории, интерактивная зона.



Запуск проекта в Рыбинске стал возможен благодаря субсидии из федерального бюджета, предоставленной региону по результатам конкурсного отбора в 2017 году. Важную роль сыграли и средства инвестора – госкорпорации «Ростех», которые были направлены на осуществление ремонтных работ в помещении «Кванториума».



Также партнерами рыбинского технопарка выступили «ОДК – Газовые турбины», судостроительный завод «Вымпел», конструкторское бюро «Луч», «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС», «ОДК-Сатурн», Рыбинский завод приборостроения, «Сатурн – инструментальный завод».