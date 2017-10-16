​16 октября после капитального ремонта торжественно открыт Дом культуры в поселке Юхоть Мышкинского района. Работы были проведены в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе», который Правительство Ярославской области реализует совместно с партией «Единая Россия».



В учреждении культуры работают три коллектива художественной самодеятельности, четыре клубных любительских объединения. Условия, в которых раньше занимались дети и взрослые, были далеки от идеальных. Здание сельского клуба построено в 1977 году и с тех пор капитально ни разу не ремонтировалось.



На работы из бюджетов всех уровней было выделено более 5 миллионов рублей, из них 4 миллиона – из областной казны. На эти средства в межпоселенческом ДК оборудована система отопления за счет установки современной модульной котельной, отремонтированы крыша и фасад, уложено напольное покрытие, заменены окна, двери. В зрительном зале обновлены кресла, убранство сцены и частично техническое оборудование.



Оснащение и ремонт зданий учреждений культуры в Ярославской области являются частью программы «10 точек роста». До 2025 года доля аварийных объектов будет снижена более чем вдвое.



Всего в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта 19 муниципальных учреждений культуры на сумму более 31,5 миллиона рублей. В настоящее время полностью завершены работы на 8 из 19 объектов. На остальных ремонт планируется закончить в срок до 1 ноября.



Как сообщил на прошлой неделе губернатор Дмитрий Миронов, в следующем году проект «Решаем вместе» будет продолжен.



– Положительная оценка программы от жителей Ярославской области – лучшее подтверждение правильности выбранного пути, – сказал глава региона.



В 2018 году будет продолжен и партийный проект «Местный Дом культуры». На его реализацию из федерального бюджета поступит 15 миллионов рублей, еще 6 миллионов составит софинансирование из областной казны.