​Продолжился визит делегатов Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ярославскую область.



Юноши и девушки более чем из 20 стран приехали в Ярославль в субботу вечером и уже успели познакомиться с достопримечательностями города и даже попробовали свои силы в традиционных видах спорта и исконно русских забавах.



Сегодня в программе посещений – самая красивая деревня России Вятское. Больше всего иностранных гостей поразил Музей русской предприимчивости, особенно его главная достопримечательность – коллекция музыкальных звуковоспроизводящих инструментов. В нее входят шкатулки, шарманки, граммофоны и фисгармонии. Многие попробовали себя и в роли учеников прошлого века, посидев за партами, взяв вместо шариковых ручек перья и чернила.



Вечером гостей ждут дискуссионные площадки. В театре имени Волкова, ярославском Дворце молодежи, Музее современного искусства состоятся круглые столы на темы: «Театральное искусство в жизни современной молодежи», «Неформальные объединения молодежи и нетрадиционные виды творчества», «Народный танец как площадка для творческого развития молодежи» и другие. О традициях ярославского гостеприимства молодые люди узнают, побывав в гостях у жителей города и попробовав исконно русские блюда.