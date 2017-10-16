|Продолжился визит делегатов Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ярославскую область.
Юноши и девушки более чем из 20 стран приехали в Ярославль в субботу вечером и уже успели познакомиться с достопримечательностями города и даже попробовали свои силы в традиционных видах спорта и исконно русских забавах.
Сегодня в программе посещений – самая красивая деревня России Вятское. Больше всего иностранных гостей поразил Музей русской предприимчивости, особенно его главная достопримечательность – коллекция музыкальных звуковоспроизводящих инструментов. В нее входят шкатулки, шарманки, граммофоны и фисгармонии. Многие попробовали себя и в роли учеников прошлого века, посидев за партами, взяв вместо шариковых ручек перья и чернила.
Вечером гостей ждут дискуссионные площадки. В театре имени Волкова, ярославском Дворце молодежи, Музее современного искусства состоятся круглые столы на темы: «Театральное искусство в жизни современной молодежи», «Неформальные объединения молодежи и нетрадиционные виды творчества», «Народный танец как площадка для творческого развития молодежи» и другие. О традициях ярославского гостеприимства молодые люди узнают, побывав в гостях у жителей города и попробовав исконно русские блюда.
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вчера, 12:15
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